Удари по трьох ТЕЦ не спричинили тотального блекауту Києва: чого очікувати взимку

російські війська намагаються пошкодити енергетичну інфраструктуру Києва, зокрема теплоелектроцентралі та підстанції, які забезпечують передачу електроенергії. Детальніше про те, наскільки критичні пошкодження всіх трьох столичних ТЕЦ та варто очікувати тривалих відключень вже зараз, розповів журналістці УНН експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

Чому після ударів по ТЕЦ Київ не залишився без світла

За словами експерта, росія намагається завдавати комплексних ударів по енергетичних об’єктах, розраховуючи одночасно порушити електропостачання та теплопостачання міста. Однак, він зазначає, що такі атаки ворог практикує не вперше, зокрема, спроби зруйнувати енергосистему почалися ще у 2022 році.

Ставка, при таких масованих комбінованих атаках всякий раз робиться на те, що "ось все - зараз ударимо раз і назавжди", але так воно не виходить. У нас більше, звичайно, ушкоджень, але тут ситуація полягає в тому, наскільки оперативно спрацьовують наші ремонтні бригади - пояснює експерт з питань енергетики.

Крім того, Михайло Гончар наголошує, що сам факт удару по одному енергетичному об’єкту не означає автоматичного знеструмлення всього міста. Наслідки залежать від обʼєкту влучання та характеру пошкоджень. Київ є найбільшим в Україні споживачем електроенергії.

Київ енергодефіцитний з точки зору наявної в ньому генерації. Питання енергодефіцитності було остаточно вирішено з введенням в експлуатацію наприкінці 2015 року лінії електропередач 750 кВ Рівненська АЕС – підстанція "Київська". Разом з енергопотоком з Хмельницької АЕС це дозволило закрити баланс найбільшого споживача електроенергії в Україні - Києва і Київської агломерації - наголошує Михайло Гончар.

Крім того, за словами експерта, російські атаки спрямовані не лише на міські теплоелектроцентралі, а й на підстанції "Укренерго", через які електроенергія надходить від атомних електростанцій у напрямку столиці, а пошкодження таких об’єктів ускладнюють постачання електроенергії та змушувати енергетиків змінювати схеми її передачі. Водночас, розгалужена структура енергосистеми дає змогу створювати альтернативні маршрути, хоча це не виключає перебоїв у роботі мережі.

росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький

Основні зусилля ворога спрямовані не тільки на те, щоби уразити київські ТЕЦ. Це якраз має на меті унеможливити генерацію тепла для містян. Інші удари – по підстанціях, які ведуть від АЕС у бік Києва. Періодично ці удари були результативними, але як бачимо, зараз ситуація, хоча і проблемна, але очікуваного результату, тобто Київ у темряві, вони не отримали - підкреслив експерт.

Чому відновлення електро- і теплопостачання може тривати по-різному

Михайло Гончар пояснив, що тривалість ремонтів після обстрілів залежить від того, яке саме обладнання пошкоджене, чи є йому заміна.Важливим є наявність резервного обладнання та безпекові умови, за яких ремонтники можуть розпочати роботу.

Дуже по-різному. Залежить від того, що вам доведеться замінювати. Образно кажучи, одна справа, коли треба розірвані дроти поміняти - це швидко робиться, однак якщо, наприклад, уражений трансформатор - тоді це надовго. І залежить від того, чи є там резервне обладнання, де воно знаходиться. Тому тут якось сказати за скільки часу можна зробити - це неможливо. Кожен випадок окремий - додав Михайло Гончар.

До того ж, російські війська можуть завдавати повторних ударів тих одних і тих самих об’єктах, через що ремонтникам доводиться враховувати додаткові ризики.

Перш ніж ремонтники приступлять до ремонтних робіт, мають ДСНС поглянути на предмет того, чи не залишилося якихось небезпечних предметів в зоні ураження. Плюс ми бачимо, що вони вже багато разів роблять так, що за першим прильотом іде потім наступний. І тому, як це було раніше, навіть минулого року, коли відразу після прильоту, ліквідації пожежі, якщо вона була, приступали і ремонтували. Зараз це уповільнюється в силу безпекових причин - наголошує експерт з питань енергетики.

Також, через особливості міської енергомережі наслідки атак можуть відрізнятися навіть у сусідніх районах міста, зазначив Михайло Гончар. Він пояснив, що це пов’язано з конфігурацією розподільчої мережі, з її технічним станом та можливістю перерозподіляти навантаження.Це спричиняє нерівномірне застосування графіків відключень.

Мережі ж працюють в аномальному режимі. Тому в одному районі може не бути світла і пів доби, а то й добу, а десь більш-менш нормально - кілька годин виключили - і все. Тут немає злого умислу ніякого. Ніколи ж не знаєш, що і куди прилетить, як довго доведеться відновлювати і як запускати якийсь обхідний маршрут, якщо прямий не функціонує - пояснив Михайло Гончар.

Чи загрожує Києву тривала відсутність тепла взимку

Удари по всіх трьох основних міських ТЕЦ створюють ризики для проходження опалювального сезону, оскільки основне призначення цих об’єктів - виробництво тепла. Водночас їхнє пошкодження не означає, що всі мешканці столиці неодмінно залишаться без опалення. За словами експерта, у місті є котельні, до яких за необхідності можна перепідключати споживачів, хоча можливості такого рішення залежать від конкретного району та стану інфраструктури.

ТЕЦ, тобто, теплоелектроцентраль, основна задача якої генерація тепла. Електроенергія - це паралельно йде, і це задача номер два. І основні зусилля ворога спрямовані на те, щоби унеможливити генерацію тепла. Зараз тепло й опалення ще не потрібне, тому ворог працює на зимову перспективу - зазначив експерт з питань енергетики.

До того ж, експерт нагадав, що взимку після ураження теплоелектроцентралей окремі райони Києва також мали проблеми з опаленням, але тоді у деяких випадках теплопостачання вдалося відновити завдяки перепідключенню будинків до котелень. За його словами, це свідчить про те, що навіть значні пошкодження не завжди означають неможливість відновлення тепла до наступного опалювального сезону.

Давайте згадаємо, як виходили із ситуації в січні-лютому цього року, коли теж вони вразили всі ці ТЕЦ і подачі тепла не було. Так, цілі райони столиці залишились без тепла.Памʼятаю, як хтось в закритому чаті написав: "Все, напевно, нам нічого не вдасться відремонтувати, навіть, до нового опалювального сезону". Але яким же було здивування, коли через буквально трохи менше трьох тижнів подача тепла була відновлена. Виявляється, перепідключили до котельні - наголосив експерт.

Втім, Михайло Гончар, вважає, що мешканцям столиці, все ж, варто готуватися до можливих перебоїв, однак не варто робити висновки про неминучий масштабний блекаут після кожної атаки ворога.

Сподіваючись на краще, потрібно бути готовим до гіршого сценарію. Я думаю, що наші люди з досвідом останніх чотирьох зим більш готові, ніж зазвичай. Водночас, коли вночі дивишся, що десь у будинку навпроти світло погасло, і хтось одразу брехливо пише у Telegram-каналі, що в Києві блекаут, - це нагнітання пристрастей і робота в режимі корисного ідіота ворога - резюмував Михайло Гончар.

Отже, удари по київських ТЕЦ і підстанціях можуть ускладнити роботу енергетичної системи та спричинити локальні перебої зі світлом і теплом. Водночас подальший розвиток ситуації залежатиме від масштабів пошкоджень, безпекових умов і швидкості ремонтів. Експерт закликає готуватися до можливих труднощів, але оцінювати ситуацію за підтвердженою інформацією.

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