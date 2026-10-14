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Майже 50 ракет і дронів атакували столичні ТЕЦ: Кличко розповів, чи буде Київ з теплом

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

росія завдала по енергооб’єктах Києва найбільше ударів у 2026 році. Кличко заявив про проблеми із захистом ТЕЦ і фінансуванням.

Майже 50 ракет і дронів атакували столичні ТЕЦ: Кличко розповів, чи буде Київ з теплом

Київ продовжує функціонувати у складних воєнних умовах, попри систематичні російські атаки на об'єкти енергетики, промисловості та інфраструктури. Зокрема, за весь період повномасштабної війни в Україні росія атакувала енергооб'єкти столиці найбільшою кількістю ракет і безпілотників саме у цьому, 2026 році, заявив під час виступу у парламенті 14 жовтня мер міста Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За його словами, руйнування єдиної енергосистеми України безпосередньо впливає на життєдіяльність столиці, зокрема на водопостачання, роботу електротранспорту та інших міських сервісів. Окремо міський голова навів статистику атак на дві ключові теплоелектроцентралі столиці - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Зокрема, за даними Кличка, у 2022 році по цих об'єктах було завдано ударів із застосуванням 12 ракет і безпілотників, у 2023 році - семи, у 2024 році таких уражень не було, а у 2025 році їхня кількість зросла до 19. Від початку 2026 року, за словами мера, столичні ТЕЦ атакували вже майже 50 ракетами і дронами.

І весь час фахівці працювали, відновлювали обладнання, готували щороку об'єкти до зими. І Київ вистояв

- наголосив Кличко.

Мер Києва порушив питання захисту енергетичних об'єктів

Наприкінці виступу Кличко також поставив питання щодо ефективності протиповітряної оборони столиці та захисту стратегічних енергетичних об'єктів.

Але не тільки в мене питання: де протиповітряна оборона для захисту столиці? Де захист об'єктів "Укренерго"? Де мільярди, які на це виділяли?

- заявив міський голова.

Кличко звинуватив центральну владу у блокуванні коштів для Києва

Міський голова розкритикував дії центральної влади щодо підготовки столиці до опалювального сезону. За його твердженням, реалізацію низки проєктів з енергетичної стійкості ускладнило блокування фінансування, через яке були заморожені окремі роботи та зміщені терміни їх виконання.

За словами Кличка, комунальні підприємства столиці й так наразі змушені працювати в умовах дефіциту персоналу, фінансових обмежень і постійної загрози нових російських обстрілів.

Нагадаємо

Вночі 14 жовтня росіяни атакували всі три міські теплоелектроцентралі Києва. Зараз енергетики та рятувальники працюють на місцях ударів.

Олександра Василенко

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