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Почти 50 ракет и дронов атаковали столичные ТЭЦ: Кличко рассказал, будет ли Киев с теплом

Киев • УНН

 • 5464 просмотра

россия нанесла по энергообъектам Киева больше всего ударов в 2026 году. Кличко заявил о проблемах с защитой ТЭЦ и финансированием.

Почти 50 ракет и дронов атаковали столичные ТЭЦ: Кличко рассказал, будет ли Киев с теплом

Киев продолжает функционировать в сложных военных условиях, несмотря на систематические российские атаки на объекты энергетики, промышленности и инфраструктуры. В частности, за весь период полномасштабной войны в Украине россия атаковала энергообъекты столицы наибольшим количеством ракет и беспилотников именно в этом, 2026 году, заявил во время выступления в парламенте 14 октября мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По его словам, разрушение единой энергосистемы Украины непосредственно влияет на жизнедеятельность столицы, в частности на водоснабжение, работу электротранспорта и других городских сервисов. Отдельно городской голова привел статистику атак на две ключевые теплоэлектроцентрали столицы - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В частности, по данным Кличко, в 2022 году по этим объектам были нанесены удары с применением 12 ракет и беспилотников, в 2023 году - семи, в 2024 году таких поражений не было, а в 2025 году их количество возросло до 19. С начала 2026 года, по словам мэра, столичные ТЭЦ атаковали уже почти 50 ракетами и дронами.

И все это время специалисты работали, восстанавливали оборудование, ежегодно готовили объекты к зиме. И Киев выстоял

- подчеркнул Кличко.

Мэр Киева поднял вопрос о защите энергетических объектов

В конце выступления Кличко также поднял вопрос об эффективности противовоздушной обороны столицы и защите стратегических энергетических объектов.

Но вопрос есть не только у меня: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые на это выделяли?

- заявил городской голова.

Кличко обвинил центральную власть в блокировании средств для Киева

Городской голова раскритиковал действия центральной власти по подготовке столицы к отопительному сезону. По его утверждению, реализацию ряда проектов по энергетической устойчивости осложнило блокирование финансирования, из-за которого были заморожены отдельные работы и перенесены сроки их выполнения.

По словам Кличко, коммунальные предприятия столицы и так сейчас вынуждены работать в условиях дефицита персонала, финансовых ограничений и постоянной угрозы новых российских обстрелов.

Напомним

Ночью 14 октября россияне атаковали все три городские теплоэлектроцентрали Киева. Сейчас энергетики и спасатели работают на местах ударов.

Александра Василенко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
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Укрэнерго
Виталий Кличко
Украина
Киев