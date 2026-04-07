ЦПД: за провокацией со взрывчаткой возле газопровода в Сербии может стоять россия
Киев • УНН
Андрей Коваленко заявил о вероятной причастности рф к инциденту на Турецком потоке. Сербская разведка опровергла обвинения Орбана против Украины.
За инцидентом со взрывчаткой вблизи газопровода в Сербии может стоять Россия. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Детали
Он напомнил, что директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич заявил, что Украина не стоит за инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода "Турецкий поток", который соединяет Сербию с Венгрией, тем самым опровергнув намеки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на причастность Киева.
Важно отметить, что россияне довольно давно используют Балканы для агентурной работы, финансируют парамилитарные организации в разных странах, а в некоторых даже функционируют тренировочные лагеря, в которых обучают как протестной активности, так и боям в городской застройке. Также россияне вербуют людей на войну в Украине
По его словам, "соответственно, легко догадаться, кому могла быть выгодна эта провокация".
Контекст
В Сербии правоохранители и военные провели масштабную операцию из-за угрозы критической газовой инфраструктуре в районе Канижа. На месте обнаружили подозрительные предметы, предположительно со взрывчаткой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сербские власти обнаружили "диверсионную операцию" в Воеводине в Сербии, и связал ее с Украиной, которая, по его словам, "годами работала над тем, чтобы отрезать Европу от российских энергоносителей" и представляла "прямую угрозу для Венгрии", хотя официально не обвинил Киев.
Впоследствии высокопоставленное военное руководство Сербии заявило, что Украина не стоит за инцидентом со взрывчаткой вблизи газопровода с Венгрией.
