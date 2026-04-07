ЦПД: за провокацией со взрывчаткой возле газопровода в Сербии может стоять россия

За инцидентом со взрывчаткой вблизи газопровода в Сербии может стоять Россия. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Он напомнил, что директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич заявил, что Украина не стоит за инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода "Турецкий поток", который соединяет Сербию с Венгрией, тем самым опровергнув намеки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на причастность Киева.

Важно отметить, что россияне довольно давно используют Балканы для агентурной работы, финансируют парамилитарные организации в разных странах, а в некоторых даже функционируют тренировочные лагеря, в которых обучают как протестной активности, так и боям в городской застройке. Также россияне вербуют людей на войну в Украине