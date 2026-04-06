$43.650.1650.310.14
Орбан использовал дезинформацию, чтобы сделать Украину козлом отпущения в своей избирательной кампании - СМИ

Киев • УНН

 • 2236 просмотра

Венгерский премьер распространяет фейки об Украине для сохранения власти. Аналитики фиксируют вмешательство России и использование ИИ в предвыборной кампании Орбана.

Орбан использовал дезинформацию, чтобы сделать Украину козлом отпущения в своей избирательной кампании - СМИ

По мнению аналитиков, венгерский премьер Виктор Орбан использовал дезинформацию, чтобы сделать Украину козлом отпущения в своей избирательной кампании, и некоторые предполагают, что он получает тайную помощь от России в борьбе с беспрецедентным вызовом его 16-летнему правлению, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Премьер Венгрии — ближайший союзник Москвы в Европейском союзе — использовал изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы разжечь негативные настроения против Украины, которая борется с российским вторжением.

Аналитики утверждают, что Россия помогает ему сместить акцент в обсуждении с насущных проблем, которые вывели партию лидера оппозиции Петера Мадьяра на первое место в опросах общественного мнения перед выборами в Венгрии 12 апреля.

"Риторика кампании намеренно бинарна — мир против войны — изображая Украину как угрозу, а действующее венгерское правительство, как  стремящееся к стабильности и рациональности", — заявила агентству AFP Чилла Фединец, историк из Центра социальных наук Университета ELTE.

Издание отмечает, что два соседних государства находятся в состоянии конфронтации после того, как Орбан обвинил Украину в затягивании возобновления работы трубопровода, по которому российская нефть поступает в не имеющую выхода к морю Венгрию, при этом Киев утверждает, что трубопровод был поврежден российскими авиаударами в январе.

Венгрия, член Европейского союза, также задерживает предоставление кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро (103 миллиарда долларов) раздираемой войной Украине, и новый раунд санкций против России за ее вторжение.

В прошлом месяце венгерские контртеррористические силы временно задержали сотрудников украинского банка, конфисковав ценности по всей стране.

Таблоиды, связанные с партией "Фидес" Орбана, опубликовали фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом, которые преувеличивали количество наличных денег и золота.

Публикации с этими изображениями вызвали чрезвычайно высокую активность в Facebook, причем многие аккаунты имели неугорские имена, не содержали общедоступной информации или фотографий профиля — типичные признаки фейковых профилей, используемых в скоординированных бот-кампаниях.

Несколькими неделями ранее в интернете начали распространяться фейковые изображения, которые якобы демонстрируют венгерский мемориал в Закарпатье — месте проживания венгерского этнического меньшинства Украины — оскверненный антиугорскими и антиорбанскими лозунгами, а также символикой украинских националистов и свастикой.

Хотя памятник и раньше подвергался вандализму, выяснилось, что изображение было создано с помощью искусственного интеллекта.

Тем не менее, их публикация побудила некоторых пользователей социальных сетей требовать ответных мер.

Эксперты утверждают, что существуют также свидетельства продолжающихся попыток России повлиять на венгерских избирателей накануне выборов, в том числе с помощью дипфейков и дезинформации, представленной как подлинные новостные сообщения.

"Постоянно выявляется кампания по дезинформации, направленная на влияние на выборы в Венгрии, как это было во время выборов в Молдове и Румынии", - заявил агентству AFP бывший глава Венгерской службы киберзащиты Ференц Фрес.

Он заявил, что сообщения, распространяемые российскими группировками, "в основном идентичны венгерской проправительственной пропаганде, поэтому они взаимно усиливают друг друга", добавив, что отсутствие рассекреченных официальных сообщений по этому вопросу он считает "проблематичным".

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и другие представители правящей партии назвали заявления о российском вмешательстве "фейковыми новостями".

Добавим

Со своей стороны, Орбан пытался представить своего главного соперника как "марионетку" ЕС и Украины.

"Мы должны выбрать, кто сформирует правительство — я или (президент Украины Владимир) Зеленский", — заявил Орбан на митинге в Будапеште в середине марта.

Через несколько часов на оппозиционном марше был развернут большой украинский флаг, а фотографии инцидентов быстро распространились в социальных сетях среди политиков правительства и профидесовских СМИ.

Но уже через день выяснилось, что люди, державшие флаг, были связаны с молодежным крылом партии Орбана.

"Мы говорили, что будут операции под ложным флагом, но это не то, что мы имели в виду", — пошутил Мадьяр на предвыборном мероприятии.

Лидер оппозиции уже становился мишенью подобных атак в прошлом году, когда создатели контента, поддерживающие партию "Фидес", опубликовали обработанное с помощью ИИ изображение, которое создает впечатление, будто он держит украинский флаг.

За последний год по всей стране также появились рекламные щиты, часто оплачиваемые деньгами венгерских налогоплательщиков, представляющие Зеленского в негативном свете, в том числе один, который изображает Мадьяра, смывающего деньги в золотой унитаз рядом с украинским лидером.

Однако, хотя правительственная кампания содержит ложные, даже "сюрреалистические" элементы, она основана на распространенных опасениях общественности по поводу втягивания Венгрии в войну в Украине, заявила политолог Эстер Ковач из Венского университета.

Она рассказала AFP, что заявления европейских лидеров о возобновлении призыва на военную службу, призывы к перевооружению или описание ЕС как участника конфликта лишь усилили эту тревогу.

"Партия "Фидес" апеллирует к глубокой потребности людей в экзистенциальной безопасности, — сказала эксперт. — Их послание таково: когда мир рушится, верьте в то, что у вас есть, даже если есть проблемы, изменения — это риск".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира