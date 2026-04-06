Орбан використав дезінформацію, щоб зробити Україну цапом-відбувайлом у своїй виборчій кампанії - ЗМІ

12:42 • 2666 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
09:58 • 12131 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
08:23 • 20579 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 24520 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця
6 квітня, 04:08 • 29189 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 53096 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 94042 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 115781 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 116362 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 99693 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
5м/с
67%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Блогери
Кетрін, принцеса Уельська
Вільям, принц Уельський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Одеса
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Орбан використав дезінформацію, щоб зробити Україну цапом-відбувайлом у своїй виборчій кампанії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Угорський прем'єр поширює фейки про Україну для збереження влади. Аналітики фіксують втручання росії та використання ШІ у передвиборчій кампанії Орбана.

Орбан використав дезінформацію, щоб зробити Україну цапом-відбувайлом у своїй виборчій кампанії - ЗМІ

На думку аналітиків, угорський прем'єр Віктор Орбан використав дезінформацію, щоб зробити Україну цапом-відбувайлом у своїй виборчій кампанії, і деякі припускають, що він отримує таємну допомогу від росії у боротьбі з безпрецедентним викликом його 16-річному правлінню, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Прем'єр Угорщини — найближчий союзник москви у Європейському союзі — використав зображення, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб розпалити негативні настрої проти України, яка бореться із російським вторгненням.

Аналітики стверджують, що росія допомагає йому змістити наголос на обговоренні з насущних проблем, які вивели партію лідера опозиції Петера Мадяра на перше місце в опитуваннях громадської думки перед виборами в Угорщині 12 квітня.

"Риторика кампанії навмисно бінарна — мир проти війни — зображуючи Україну як загрозу, а чинний угорський уряд, як  такий, що прагне до стабільності та раціональності", — заявила агентству AFP Чилла Фединець, історик з Центру соціальних наук Університету ELTE.

Видання зауважує, що дві сусідні держави перебувають у стані конфронтації після того, як Орбан звинуватив Україну в затягуванні відновлення роботи трубопроводу, яким російська нафта надходить до Угорщини, що не має виходу до моря, при цьому Київ стверджує, що трубопровід був пошкоджений російськими авіаударами в січні.

Угорщина, член Європейського союзу, також затримує надання кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро (103 мільярди доларів) Україні, що роздирається війною, і новий раунд санкцій проти Росії за її вторгнення.

Минулого місяця угорські контртерористичні сили тимчасово затримали співробітників українського банку, конфіскувавши цінності через країну.

В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням09.03.26, 18:44 • 57427 переглядiв

Таблоїди, пов'язані з партією "Фідес" Орбана, опублікували фотографії, згенеровані штучним інтелектом, які перебільшували кількість готівки та золота.

Публікації з цими зображеннями викликали надзвичайно високу активність у Facebook, причому багато облікових записів мали неугорські імена, не містили загальнодоступної інформації або фотографій профілю — типові ознаки фейкових профілів, що використовуються в скоординованих бот-кампаніях.

Декількома тижнями раніше в інтернеті почали поширюватися фейкові зображення, які нібито демонструють угорський меморіал у Закарпатті — місці проживання угорської етнічної меншини України — зневажений антиугорськими та антиорбанськими гаслами, а також символікою українських націоналістів та свастикою.

Хоча пам'ятник і раніше піддавався вандалізму, з'ясувалося, що зображення було створено за допомогою штучного інтелекту.

Тим не менш, їх публікація спонукала деяких користувачів соціальних мереж вимагати заходів у відповідь.

Експерти стверджують, що існують також свідчення спроб росії, що продовжуються, вплинути на угорських виборців напередодні виборів, у тому числі за допомогою дипфейків і дезінформації, представленої як справжні новинні повідомлення.

росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP21.03.26, 14:15 • 79896 переглядiв

"Постійно виявляється кампанія з дезінформації, спрямована на вплив на вибори в Угорщині, як це було під час виборів у Молдові та Румунії", - заявив агентству AFP колишній голова Угорської служби кіберзахисту Ференц Фрес.

Він заявив, що повідомлення, що розповсюджуються російськими угрупованнями, "в основному ідентичні угорській проурядовій пропаганді, тому вони взаємно посилюють один одного", додавши, що відсутність розсекречених офіційних повідомлень з цього питання він вважає "проблематичною".

Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та інші представники правлячої партії назвали заяви про російське втручання "фейковими новинами".

Додамо

Зі свого боку, Орбан намагався представити свого головного суперника як "маріонетку" ЄС та України.

"Ми маємо обрати, хто сформує уряд — я чи (президент України Володимир) Зеленський", — заявив Орбан на мітингу у Будапешті у середині березня.

Через кілька годин на опозиційному марші було розгорнуто великий український прапор, а фотографії інцидентів швидко поширилися в соціальних мережах серед політиків уряду та профідесівських ЗМІ.

Але вже через день з'ясувалося, що люди, які тримали прапор, були пов'язані із молодіжним крилом партії Орбана.

"Ми казали, що будуть операції під неправдивим прапором, але це не те, що ми мали на увазі", — пожартував Мадяр на передвиборному заході.

Лідер опозиції вже ставав мішенню подібних атак минулого року, коли творці контенту, які підтримують партію "Фідес", опублікували оброблене за допомогою ШІ зображення, яке створює враження, ніби він тримає український прапор.

Лідер опозиції Угорщини пообіцяв усунути союзників Орбана у разі перемоги на виборах24.03.26, 01:02 • 14268 переглядiв

За останній рік по всій країні також з'явилися рекламні щити, які часто оплачуються грошима угорських платників податків, що представляють Зеленського в негативному світлі, у тому числі один, який зображує Мадяра, який змиває гроші в золотий унітаз поряд з українським лідером.

Однак, хоча урядова кампанія містить неправдиві, навіть "сюрреалістичні" елементи, вона заснована на поширених побоюваннях громадськості з приводу втягування Угорщини у війну в Україні, заявила політологиня Естер Ковач із Віденського університету.

Вона розповіла AFP, що заяви європейських лідерів про відновлення призову на військову службу, заклики до переозброєння чи опис ЄС як учасника конфлікту лише посилили цю тривогу.

"Партія "Фідес" апелює до глибокої потреби людей в екзистенційній безпеці, — сказала експерт. — Їхнє послання таке: коли світ руйнується, вірте в те, що у вас є, навіть якщо є проблеми, зміни — це ризик".

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт