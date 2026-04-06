Орбан використав дезінформацію, щоб зробити Україну цапом-відбувайлом у своїй виборчій кампанії - ЗМІ

На думку аналітиків, угорський прем'єр Віктор Орбан використав дезінформацію, щоб зробити Україну цапом-відбувайлом у своїй виборчій кампанії, і деякі припускають, що він отримує таємну допомогу від росії у боротьбі з безпрецедентним викликом його 16-річному правлінню, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Прем'єр Угорщини — найближчий союзник москви у Європейському союзі — використав зображення, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб розпалити негативні настрої проти України, яка бореться із російським вторгненням.

Аналітики стверджують, що росія допомагає йому змістити наголос на обговоренні з насущних проблем, які вивели партію лідера опозиції Петера Мадяра на перше місце в опитуваннях громадської думки перед виборами в Угорщині 12 квітня.

"Риторика кампанії навмисно бінарна — мир проти війни — зображуючи Україну як загрозу, а чинний угорський уряд, як такий, що прагне до стабільності та раціональності", — заявила агентству AFP Чилла Фединець, історик з Центру соціальних наук Університету ELTE.

Видання зауважує, що дві сусідні держави перебувають у стані конфронтації після того, як Орбан звинуватив Україну в затягуванні відновлення роботи трубопроводу, яким російська нафта надходить до Угорщини, що не має виходу до моря, при цьому Київ стверджує, що трубопровід був пошкоджений російськими авіаударами в січні.

Угорщина, член Європейського союзу, також затримує надання кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро (103 мільярди доларів) Україні, що роздирається війною, і новий раунд санкцій проти Росії за її вторгнення.

Минулого місяця угорські контртерористичні сили тимчасово затримали співробітників українського банку, конфіскувавши цінності через країну.

Таблоїди, пов'язані з партією "Фідес" Орбана, опублікували фотографії, згенеровані штучним інтелектом, які перебільшували кількість готівки та золота.

Публікації з цими зображеннями викликали надзвичайно високу активність у Facebook, причому багато облікових записів мали неугорські імена, не містили загальнодоступної інформації або фотографій профілю — типові ознаки фейкових профілів, що використовуються в скоординованих бот-кампаніях.

Декількома тижнями раніше в інтернеті почали поширюватися фейкові зображення, які нібито демонструють угорський меморіал у Закарпатті — місці проживання угорської етнічної меншини України — зневажений антиугорськими та антиорбанськими гаслами, а також символікою українських націоналістів та свастикою.

Хоча пам'ятник і раніше піддавався вандалізму, з'ясувалося, що зображення було створено за допомогою штучного інтелекту.

Тим не менш, їх публікація спонукала деяких користувачів соціальних мереж вимагати заходів у відповідь.

Експерти стверджують, що існують також свідчення спроб росії, що продовжуються, вплинути на угорських виборців напередодні виборів, у тому числі за допомогою дипфейків і дезінформації, представленої як справжні новинні повідомлення.

"Постійно виявляється кампанія з дезінформації, спрямована на вплив на вибори в Угорщині, як це було під час виборів у Молдові та Румунії", - заявив агентству AFP колишній голова Угорської служби кіберзахисту Ференц Фрес.

Він заявив, що повідомлення, що розповсюджуються російськими угрупованнями, "в основному ідентичні угорській проурядовій пропаганді, тому вони взаємно посилюють один одного", додавши, що відсутність розсекречених офіційних повідомлень з цього питання він вважає "проблематичною".

Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та інші представники правлячої партії назвали заяви про російське втручання "фейковими новинами".

Додамо

Зі свого боку, Орбан намагався представити свого головного суперника як "маріонетку" ЄС та України.

"Ми маємо обрати, хто сформує уряд — я чи (президент України Володимир) Зеленський", — заявив Орбан на мітингу у Будапешті у середині березня.

Через кілька годин на опозиційному марші було розгорнуто великий український прапор, а фотографії інцидентів швидко поширилися в соціальних мережах серед політиків уряду та профідесівських ЗМІ.

Але вже через день з'ясувалося, що люди, які тримали прапор, були пов'язані із молодіжним крилом партії Орбана.

"Ми казали, що будуть операції під неправдивим прапором, але це не те, що ми мали на увазі", — пожартував Мадяр на передвиборному заході.

Лідер опозиції вже ставав мішенню подібних атак минулого року, коли творці контенту, які підтримують партію "Фідес", опублікували оброблене за допомогою ШІ зображення, яке створює враження, ніби він тримає український прапор.

За останній рік по всій країні також з'явилися рекламні щити, які часто оплачуються грошима угорських платників податків, що представляють Зеленського в негативному світлі, у тому числі один, який зображує Мадяра, який змиває гроші в золотий унітаз поряд з українським лідером.

Однак, хоча урядова кампанія містить неправдиві, навіть "сюрреалістичні" елементи, вона заснована на поширених побоюваннях громадськості з приводу втягування Угорщини у війну в Україні, заявила політологиня Естер Ковач із Віденського університету.

Вона розповіла AFP, що заяви європейських лідерів про відновлення призову на військову службу, заклики до переозброєння чи опис ЄС як учасника конфлікту лише посилили цю тривогу.

"Партія "Фідес" апелює до глибокої потреби людей в екзистенційній безпеці, — сказала експерт. — Їхнє послання таке: коли світ руйнується, вірте в те, що у вас є, навіть якщо є проблеми, зміни — це ризик".