В Сербии заявили, что давно имели данные о возможности диверсии на газопроводе в Венгрию

Глава Агентства военной безопасности Сербии (VBA) Джуро Йованич заявил, что его ведомство давно предупреждало о якобы планируемой диверсии на газопроводе. Подозреваемым в этом инциденте он назвал "лицо из группы мигрантов". Заявление военного высокопоставленного чиновника приводит сербский государственный вещатель РТС, пишет УНН.

Подробности

Йованич утверждает, что в течение месяцев возглавляемое им ведомство докладывало президенту Александру Вучичу, "что нечто подобное может произойти сегодня", но, мол, они "столкнулись со скептицизмом, неодобрением, несогласием".

"У нас были данные, что одно лицо из группы мигрантов, пригодное к военной службе, будет пытаться осуществить диверсию на газовой инфраструктуре", — сказал он, заверив, что этого человека задержат.

Глава Агентства военной безопасности также заявил, что маркировка на найденной взрывчатке возле трубопровода свидетельствует о том, что она была изготовлена в Соединенных Штатах.

"Сегодня мы нашли: взрывчатку, специально упакованную, герметично закрытую, капсюли-детонаторы, специально подготовленные и упакованные для транспортировки, а также детонатор и соответствующие инструменты и оборудование для подготовки этой взрывчатки к осуществлению диверсии. Я раскрою вам деталь из расследования, маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена в США", – заявил директор VBA.

Напомним

Силовики Сербии провели масштабную операцию возле Канижи из-за угрозы диверсии на газопроводе. Обнаружены пакеты со взрывчаткой, охрана объектов усилена.

