5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
В Сербии заявили, что давно имели данные о возможности диверсии на газопроводе в Венгрию

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

Глава разведки Сербии сообщил о подготовке взрыва на газопроводе лицом из группы мигрантов. На найденной взрывчатке обнаружили маркировку США.

Глава Агентства военной безопасности Сербии (VBA) Джуро Йованич заявил, что его ведомство давно предупреждало о якобы планируемой диверсии на газопроводе. Подозреваемым в этом инциденте он назвал "лицо из группы мигрантов". Заявление военного высокопоставленного чиновника приводит сербский государственный вещатель РТС, пишет УНН.

Подробности

Йованич утверждает, что в течение месяцев возглавляемое им ведомство докладывало президенту Александру Вучичу, "что нечто подобное может произойти сегодня", но, мол, они "столкнулись со скептицизмом, неодобрением, несогласием".

"У нас были данные, что одно лицо из группы мигрантов, пригодное к военной службе, будет пытаться осуществить диверсию на газовой инфраструктуре", — сказал он, заверив, что этого человека задержат.

Глава Агентства военной безопасности также заявил, что маркировка на найденной взрывчатке возле трубопровода свидетельствует о том, что она была изготовлена в Соединенных Штатах.

"Сегодня мы нашли: взрывчатку, специально упакованную, герметично закрытую, капсюли-детонаторы, специально подготовленные и упакованные для транспортировки, а также детонатор и соответствующие инструменты и оборудование для подготовки этой взрывчатки к осуществлению диверсии. Я раскрою вам деталь из расследования, маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена в США", – заявил директор VBA.

Напомним

Силовики Сербии провели масштабную операцию возле Канижи из-за угрозы диверсии на газопроводе. Обнаружены пакеты со взрывчаткой, охрана объектов усилена.

Ольга Розгон

