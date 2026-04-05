В МИД Украины отреагировали на инцидент со взрывчаткой возле газопровода в Сербии

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали обнаружение взрывчатки возле газопровода в Сербии. Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

"Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода "Турецкий поток" в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения. Вероятнее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках активного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии", – говорится в сообщении.

Напомним

Силовики Сербии провели масштабную операцию возле Канижи из-за угрозы диверсии на газопроводе. Обнаружены пакеты со взрывчаткой, охрана объектов усилена.