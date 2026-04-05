В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 32746 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 81255 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 92589 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 110591 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95330 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 100422 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51903 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 107751 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37423 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
У Сербії біля газопроводу з Угорщини виявили вибухівку та рюкзаки з детонаторами

Київ • УНН

 • 5504 перегляди

Силовики Сербії провели масштабну операцію біля Каніжі через загрозу диверсії на газопроводі. Виявлено пакети з вибухівкою, охорону об'єктів посилено.

У Сербії правоохоронці та військові провели масштабну операцію через загрозу критичній газовій інфраструктурі в районі Каніжа. На місці виявили підозрілі предмети, ймовірно із вибухівкою. Про це повідомляє сербське ЗМІ РТВ, передає УНН.

Деталі

За інформацією прокуратури Суботиці, до операції залучили підрозділи Міністерства оборони та МВС. У район направили співробітників кримінальної та військової поліції, спецпідрозділи, саперів і кінологів. Загалом було задіяно понад 130 силовиків, а також вертольоти. Дороги між населеними пунктами перекрили.

Операція була спрямована на запобігання можливим диверсіям та забезпечення безпеки мешканців. Офіційні деталі щодо походження знайдених предметів наразі не розголошуються.

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив виявлення вибухівки поблизу газопроводу.

Наша армія і поліція сьогодні вранці неподалік населеного пункту Велебіт виявили два рюкзаки та два великі пакети вибухівки із детонаторами

 - заявив він.

За словами Вучича, про інцидент він повідомив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Також він додав, що охорону інших енергетичних об’єктів у країні буде посилено.

Сербія та ПРООН виділяють 2 млн євро для енергосистеми України03.04.26, 13:06 • 5766 переглядiв

Андрій Тимощенков

Світ
Село
Енергетика
Обшук
Александар Вучич
Сербія
Угорщина
Віктор Орбан