У Сербії біля газопроводу з Угорщини виявили вибухівку та рюкзаки з детонаторами

У Сербії правоохоронці та військові провели масштабну операцію через загрозу критичній газовій інфраструктурі в районі Каніжа. На місці виявили підозрілі предмети, ймовірно із вибухівкою. Про це повідомляє сербське ЗМІ РТВ, передає УНН.

Деталі

За інформацією прокуратури Суботиці, до операції залучили підрозділи Міністерства оборони та МВС. У район направили співробітників кримінальної та військової поліції, спецпідрозділи, саперів і кінологів. Загалом було задіяно понад 130 силовиків, а також вертольоти. Дороги між населеними пунктами перекрили.

Операція була спрямована на запобігання можливим диверсіям та забезпечення безпеки мешканців. Офіційні деталі щодо походження знайдених предметів наразі не розголошуються.

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив виявлення вибухівки поблизу газопроводу.

Наша армія і поліція сьогодні вранці неподалік населеного пункту Велебіт виявили два рюкзаки та два великі пакети вибухівки із детонаторами - заявив він.

За словами Вучича, про інцидент він повідомив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Також він додав, що охорону інших енергетичних об’єктів у країні буде посилено.

