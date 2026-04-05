В Сербии возле газопровода из Венгрии нашли взрывчатку и рюкзаки с детонаторами
Киев • УНН
Силовики Сербии провели масштабную операцию возле Канижи из-за угрозы диверсии на газопроводе. Обнаружены пакеты со взрывчаткой, охрана объектов усилена.
В Сербии правоохранители и военные провели масштабную операцию из-за угрозы критической газовой инфраструктуре в районе Канижа. На месте обнаружили подозрительные предметы, вероятно, со взрывчаткой. Об этом сообщает сербское СМИ РТВ, передает УНН.
Детали
По информации прокуратуры Суботицы, к операции привлекли подразделения Министерства обороны и МВД. В район направили сотрудников криминальной и военной полиции, спецподразделения, саперов и кинологов. Всего было задействовано более 130 силовиков, а также вертолеты. Дороги между населенными пунктами перекрыли.
Операция была направлена на предотвращение возможных диверсий и обеспечение безопасности жителей. Официальные детали относительно происхождения найденных предметов пока не разглашаются.
Президент Сербии Александар Вучич подтвердил обнаружение взрывчатки вблизи газопровода.
Наша армия и полиция сегодня утром неподалеку от населенного пункта Велебит обнаружили два рюкзака и два больших пакета взрывчатки с детонаторами
По словам Вучича, об инциденте он сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Также он добавил, что охрана других энергетических объектов в стране будет усилена.
