У МЗС України відреагували на інцидент із вибухівкою біля газопроводу у Сербії
Київ • УНН
Речник МЗС Георгій Тихий назвав інцидент російською операцією під чужим прапором. Україна відкидає звинувачення та пов'язує подію з виборами в Угорщині.
У міністерстві закордонних справ України прокоментували виявлення вибухівки біля газопроводу у Сербії. Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
"Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу "Турецький потік" у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах активного втручання Москви у вибори в Угорщині", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Силовики Сербії провели масштабну операцію біля Каніжі через загрозу диверсії на газопроводі. Виявлено пакети з вибухівкою, охорону об'єктів посилено.