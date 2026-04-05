У МЗС України відреагували на інцидент із вибухівкою біля газопроводу у Сербії

У міністерстві закордонних справ України прокоментували виявлення вибухівки біля газопроводу у Сербії. Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, пише УНН.

"Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу "Турецький потік" у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах активного втручання Москви у вибори в Угорщині", – йдеться у повідомленні.

Силовики Сербії провели масштабну операцію біля Каніжі через загрозу диверсії на газопроводі. Виявлено пакети з вибухівкою, охорону об'єктів посилено.