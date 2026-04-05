У Сербії заявили, що давно мали дані про можливість диверсії на газогоні до Угорщини

Голова Агентства військової безпеки Сербії (VBA) Джуро Йованіч заявив, що його відомство вже давно попереджало про нібито плановану диверсію на газопроводі. Підозрюваним у цьому інциденті він назвав "особу з групи мігрантів". Заяву військового високопосадовця наводить сербський державний мовник РТС, пише УНН.

Йованіч стверджує, що протягом місяців очолюване ним відомство доповідало президентові Александру Вучичу, "що щось подібне може статися сьогодні", але, мовляв, вони "зіткнулися зі скептицизмом, несхваленням, незгодою".

"Ми мали дані, що одна особа з групи мігрантів, придатна до військової служби, намагатиметься здійснити диверсію на газовій інфраструктурі", — сказав він, запевнивши, що цю людину затримають.

Голова Агентства військової безпеки також заявив, що маркування на знайденій вибухівці біля трубопроводу свідчить про те, що вона була виготовлена у Сполучених Штатах.

"Сьогодні ми знайшли: вибухівку, спеціально упаковану, герметично закриту, капсулі-детонатори, спеціально підготовлені та упаковані для транспортування, а також детонатор та відповідні інструменти та обладнання для підготовки цієї вибухівки до здійснення диверсії. Я розкрию вам деталь з розслідування, маркування на вибухівці свідчить про те, що вона була виготовлена ​​у США", – заявив директор VBA.

