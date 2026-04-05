У Сербії заявили, що давно мали дані про можливість диверсії на газогоні до Угорщини

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 32838 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 81295 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 92656 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 110621 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95351 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 100471 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51906 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 107784 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37427 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Популярнi новини
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти5 квітня, 19:15 • 9976 перегляди
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 11382 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 10572 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 8752 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 10377 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 92677 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 100482 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 107792 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 87580 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 86831 перегляди
У Сербії заявили, що давно мали дані про можливість диверсії на газогоні до Угорщини

Київ • УНН

 • 4222 перегляди

Голова розвідки Сербії повідомив про підготовку вибуху на газопроводі особою з групи мігрантів. На знайденій вибухівці виявили маркування США.

У Сербії заявили, що давно мали дані про можливість диверсії на газогоні до Угорщини

Голова Агентства військової безпеки Сербії (VBA) Джуро Йованіч заявив, що його відомство вже давно попереджало про нібито плановану диверсію на газопроводі. Підозрюваним у цьому інциденті він назвав "особу з групи мігрантів". Заяву військового високопосадовця наводить сербський державний мовник РТС, пише УНН.

Деталі

Йованіч стверджує, що протягом місяців очолюване ним відомство доповідало президентові Александру Вучичу, "що щось подібне може статися сьогодні", але, мовляв, вони "зіткнулися зі скептицизмом, несхваленням, незгодою".

"Ми мали дані, що одна особа з групи мігрантів, придатна до військової служби, намагатиметься здійснити диверсію на газовій інфраструктурі", — сказав він, запевнивши, що цю людину затримають.

Голова Агентства військової безпеки також заявив, що маркування на знайденій вибухівці біля трубопроводу свідчить про те, що вона була виготовлена у Сполучених Штатах.

"Сьогодні ми знайшли: вибухівку, спеціально упаковану, герметично закриту, капсулі-детонатори, спеціально підготовлені та упаковані для транспортування, а також детонатор та відповідні інструменти та обладнання для підготовки цієї вибухівки до здійснення диверсії. Я розкрию вам деталь з розслідування, маркування на вибухівці свідчить про те, що вона була виготовлена ​​у США", – заявив директор VBA.

Силовики Сербії провели масштабну операцію біля Каніжі через загрозу диверсії на газопроводі. Виявлено пакети з вибухівкою, охорону об'єктів посилено.

