Керівник сербської розвідки спростував фейки про "український слід" у справі з вибухівкою біля газопроводу

09:58 • 7344 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
08:23 • 17332 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 21836 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 26823 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 51386 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 93072 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 113336 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 116191 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 99427 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 113954 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto6 квітня, 03:51 • 21356 перегляди
Катарські танкери з СПГ застрягли в Азії через зупинку експорту та блокування Ормузької протокиPhoto6 квітня, 04:36 • 10960 перегляди
Після удару по "Кремній Ел" у брянську росіяни терміново відновлюють виробництво – АТЕШPhoto6 квітня, 04:51 • 15517 перегляди
Президент Південної Кореї перепросив КНДР за вторгнення дронів6 квітня, 05:01 • 8750 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto10:09 • 12326 перегляди
Публікації
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo11:53 • 2396 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto10:09 • 12367 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 113328 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 113950 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 119341 перегляди
Керівник сербської розвідки спростував фейки про "український слід" у справі з вибухівкою біля газопроводу

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Військова безпека Сербії спростувала заяви Віктора Орбана про український слід у диверсії. Знайдена біля труби вибухівка виявилася американського зразка.

Керівник сербської розвідки спростував фейки про "український слід" у справі з вибухівкою біля газопроводу

Високопоставлене військове керівництво Сербії заявило, що Україна не стоїть за інцидентом з вибухівкою поблизу газопроводу з Угорщиною, докоряючи прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, "який натякнув на причетність Києва", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Президент Сербії Александар Вучич, близький союзник Орбана, заявив у неділю, що влада знайшла "вибухівку руйнівної сили" поблизу газопроводу, що транспортує російський газ з країни до сусідньої Угорщини, за тиждень до виборів в Угорщині 12 квітня.

Орбан заявив у неділю після скликання екстреного засідання Ради національної оборони, що сербська влада виявила "диверсійну операцію" у Воєводині у Сербії, і, як пише видання, "схоже, пов'язав її з Україною", яка, за його словами, "роками працювала над тим, щоб відрізати Європу від російських енергоносіїв" та становила "пряму загрозу для Угорщини", хоча офіційно не звинуватив Київ.

Але Джуро Йованіч, директор Агентства військової безпеки Сербії (VBA), заявив у неділю ввечері, що "неправда, що українці намагалися організувати" змову, у якій використовувалися "вибухові речовини, спеціально упаковані, герметично запечатані, з детонаторами".

"Виробник вибухівки не означає, що він також замовив або виконав її", – сказав він, додавши: "Маркування на вибухівці показує, що вона була виготовлена ​​в США".

Заяви Орбана про диверсію також були зустрінуті зі скептицизмом його головним опонентом на голосуванні у неділю, Петером Мадяром, який прагне усунути проросійського прем'єр-міністра.

Мадяр сказав, що Орбан, який зробив енергетичну безпеку Угорщини та запеклу ворожнечу Будапешта з Києвом наріжним каменем своєї кампанії, потенційно проводить операцію під чужим прапором за "допомогою сербських та російських [гравців] через крах підтримки своєї партії "Фідес".

"Якщо Віктор Орбан та його пропаганда використовуватимуть цю провокацію в передвиборчих цілях, це буде відкритим визнанням того, що це заздалегідь спланована операція під фальшивим прапором", – додав Мадяр.

Речник Міністерства закордонних справ України "категорично" заперечив будь-яку відповідальність і розкритикував спроби "хибно пов’язати Україну", додавши, що ймовірна змова була "найімовірніше, російською операцією під фальшивим прапором" напередодні виборів.

Орбан та його партія "Фідес" значно відстають від опозиційної партії Мадяра "Тиса" на голосуванні наступної неділі, згідно з опитуванням видання.

У Сербії заявили, що давно мали дані про можливість диверсії на газогоні до Угорщини05.04.26, 21:22 • 5060 переглядiв

Юлія Шрамко

