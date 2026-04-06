Керівник сербської розвідки спростував фейки про "український слід" у справі з вибухівкою біля газопроводу

Високопоставлене військове керівництво Сербії заявило, що Україна не стоїть за інцидентом з вибухівкою поблизу газопроводу з Угорщиною, докоряючи прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, "який натякнув на причетність Києва", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Президент Сербії Александар Вучич, близький союзник Орбана, заявив у неділю, що влада знайшла "вибухівку руйнівної сили" поблизу газопроводу, що транспортує російський газ з країни до сусідньої Угорщини, за тиждень до виборів в Угорщині 12 квітня.

Орбан заявив у неділю після скликання екстреного засідання Ради національної оборони, що сербська влада виявила "диверсійну операцію" у Воєводині у Сербії, і, як пише видання, "схоже, пов'язав її з Україною", яка, за його словами, "роками працювала над тим, щоб відрізати Європу від російських енергоносіїв" та становила "пряму загрозу для Угорщини", хоча офіційно не звинуватив Київ.

Але Джуро Йованіч, директор Агентства військової безпеки Сербії (VBA), заявив у неділю ввечері, що "неправда, що українці намагалися організувати" змову, у якій використовувалися "вибухові речовини, спеціально упаковані, герметично запечатані, з детонаторами".

"Виробник вибухівки не означає, що він також замовив або виконав її", – сказав він, додавши: "Маркування на вибухівці показує, що вона була виготовлена ​​в США".

Заяви Орбана про диверсію також були зустрінуті зі скептицизмом його головним опонентом на голосуванні у неділю, Петером Мадяром, який прагне усунути проросійського прем'єр-міністра.

Мадяр сказав, що Орбан, який зробив енергетичну безпеку Угорщини та запеклу ворожнечу Будапешта з Києвом наріжним каменем своєї кампанії, потенційно проводить операцію під чужим прапором за "допомогою сербських та російських [гравців] через крах підтримки своєї партії "Фідес".

"Якщо Віктор Орбан та його пропаганда використовуватимуть цю провокацію в передвиборчих цілях, це буде відкритим визнанням того, що це заздалегідь спланована операція під фальшивим прапором", – додав Мадяр.

Речник Міністерства закордонних справ України "категорично" заперечив будь-яку відповідальність і розкритикував спроби "хибно пов’язати Україну", додавши, що ймовірна змова була "найімовірніше, російською операцією під фальшивим прапором" напередодні виборів.

Орбан та його партія "Фідес" значно відстають від опозиційної партії Мадяра "Тиса" на голосуванні наступної неділі, згідно з опитуванням видання.

