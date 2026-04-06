Глава сербской разведки опроверг фейки об "украинском следе" в деле со взрывчаткой возле газопровода

Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - ГенштабPhoto6 апреля, 03:51 • 20937 просмотра
Катарские танкеры со СПГ застряли в Азии из-за остановки экспорта и блокировки Ормузского проливаPhoto6 апреля, 04:36 • 10524 просмотра
После удара по "Кремний Эл" в Брянске россияне срочно восстанавливают производство – АТЕШPhoto6 апреля, 04:51 • 15092 просмотра
Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за вторжение дронов6 апреля, 05:01 • 7904 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto10:09 • 11546 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo11:53 • 1656 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto10:09 • 11823 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 112951 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 113664 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 119075 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 4142 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 29089 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 43551 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 44655 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 56041 просмотра
Глава сербской разведки опроверг фейки об "украинском следе" в деле со взрывчаткой возле газопровода

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Военная безопасность Сербии опровергла заявления Виктора Орбана об украинском следе в диверсии. Найденная возле трубы взрывчатка оказалась американского образца.

Высокопоставленное военное руководство Сербии заявило, что Украина не стоит за инцидентом со взрывчаткой вблизи газопровода с Венгрией, упрекая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, "который намекнул на причастность Киева", сообщает Politico, пишет УНН.

Президент Сербии Александар Вучич, близкий союзник Орбана, заявил в воскресенье, что власти обнаружили "взрывчатку разрушительной силы" вблизи газопровода, транспортирующего российский газ из страны в соседнюю Венгрию, за неделю до выборов в Венгрии 12 апреля.

Орбан заявил в воскресенье после созыва экстренного заседания Совета национальной обороны, что сербские власти обнаружили "диверсионную операцию" в Воеводине в Сербии, и, как пишет издание, "похоже, связал ее с Украиной", которая, по его словам, "годами работала над тем, чтобы отрезать Европу от российских энергоносителей" и представляла "прямую угрозу для Венгрии", хотя официально не обвинил Киев.

Но Джуро Йованич, директор Агентства военной безопасности Сербии (VBA), заявил в воскресенье вечером, что "неправда, что украинцы пытались организовать" заговор, в котором использовались "взрывчатые вещества, специально упакованные, герметично запечатанные, с детонаторами".

"Производитель взрывчатки не означает, что он также заказал или выполнил ее", – сказал он, добавив: "Маркировка на взрывчатке показывает, что она была изготовлена в США".

Заявления Орбана о диверсии также были встречены со скептицизмом его главным оппонентом на голосовании в воскресенье, Петером Мадьяром, который стремится отстранить пророссийского премьер-министра.

Мадьяр сказал, что Орбан, который сделал энергетическую безопасность Венгрии и ожесточенную вражду Будапешта с Киевом краеугольным камнем своей кампании, потенциально проводит операцию под чужим флагом с "помощью сербских и российских [игроков] из-за краха поддержки своей партии "Фидес".

"Если Виктор Орбан и его пропаганда будут использовать эту провокацию в предвыборных целях, это будет открытым признанием того, что это заранее спланированная операция под фальшивым флагом", – добавил Мадьяр.

Представитель Министерства иностранных дел Украины "категорически" отрицал какую-либо ответственность и раскритиковал попытки "ложно связать Украину", добавив, что вероятный заговор был "скорее всего, российской операцией под фальшивым флагом" накануне выборов.

Орбан и его партия "Фидес" значительно отстают от оппозиционной партии Мадьяра "Тиса" на голосовании в следующее воскресенье, согласно опросу издания.

В Сербии заявили, что давно имели данные о возможности диверсии на газопроводе в Венгрию

Юлия Шрамко

