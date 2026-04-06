Глава сербской разведки опроверг фейки об "украинском следе" в деле со взрывчаткой возле газопровода

Высокопоставленное военное руководство Сербии заявило, что Украина не стоит за инцидентом со взрывчаткой вблизи газопровода с Венгрией, упрекая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, "который намекнул на причастность Киева", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Президент Сербии Александар Вучич, близкий союзник Орбана, заявил в воскресенье, что власти обнаружили "взрывчатку разрушительной силы" вблизи газопровода, транспортирующего российский газ из страны в соседнюю Венгрию, за неделю до выборов в Венгрии 12 апреля.

Орбан заявил в воскресенье после созыва экстренного заседания Совета национальной обороны, что сербские власти обнаружили "диверсионную операцию" в Воеводине в Сербии, и, как пишет издание, "похоже, связал ее с Украиной", которая, по его словам, "годами работала над тем, чтобы отрезать Европу от российских энергоносителей" и представляла "прямую угрозу для Венгрии", хотя официально не обвинил Киев.

Но Джуро Йованич, директор Агентства военной безопасности Сербии (VBA), заявил в воскресенье вечером, что "неправда, что украинцы пытались организовать" заговор, в котором использовались "взрывчатые вещества, специально упакованные, герметично запечатанные, с детонаторами".

"Производитель взрывчатки не означает, что он также заказал или выполнил ее", – сказал он, добавив: "Маркировка на взрывчатке показывает, что она была изготовлена в США".

Заявления Орбана о диверсии также были встречены со скептицизмом его главным оппонентом на голосовании в воскресенье, Петером Мадьяром, который стремится отстранить пророссийского премьер-министра.

Мадьяр сказал, что Орбан, который сделал энергетическую безопасность Венгрии и ожесточенную вражду Будапешта с Киевом краеугольным камнем своей кампании, потенциально проводит операцию под чужим флагом с "помощью сербских и российских [игроков] из-за краха поддержки своей партии "Фидес".

"Если Виктор Орбан и его пропаганда будут использовать эту провокацию в предвыборных целях, это будет открытым признанием того, что это заранее спланированная операция под фальшивым флагом", – добавил Мадьяр.

Представитель Министерства иностранных дел Украины "категорически" отрицал какую-либо ответственность и раскритиковал попытки "ложно связать Украину", добавив, что вероятный заговор был "скорее всего, российской операцией под фальшивым флагом" накануне выборов.

Орбан и его партия "Фидес" значительно отстают от оппозиционной партии Мадьяра "Тиса" на голосовании в следующее воскресенье, согласно опросу издания.

В Сербии заявили, что давно имели данные о возможности диверсии на газопроводе в Венгрию