$43.650.1650.310.14
ЦПД: за провокацією з вибухівкою біля газопроводу в Сербії може стояти росія

Київ • УНН

 • 2748 перегляди

Андрій Коваленко заявив про ймовірну причетність рф до інциденту на Турецькому потоці. Сербська розвідка спростувала звинувачення Орбана проти України.

ЦПД: за провокацією з вибухівкою біля газопроводу в Сербії може стояти росія

За інцидентом із вибухівкою поблизу газопроводу в Сербії може стояти росія. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

Він нагадав, що директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч заявив, що Україна не стоїть за інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу "Турецький потік", який з’єднує Сербію з Угорщиною, тим самим заперечивши натяки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на причетність Києва.

Важливо зазначити, що росіяни доволі давно використовують Балкани для агентурної роботи, фінансують парамілітарні організації в різних країнах, а в деяких навіть функціонують тренувальні табори, в яких навчають як протестній активності, так і боям в міській забудові. Також росіяни вербують людей на війну в Україні

- вказав Коваленко.

За його словами, "відповідно, легко здогадатися, кому могла бути вигідна ця провокація".

У Сербії заявили, що давно мали дані про можливість диверсії на газогоні до Угорщини05.04.26, 21:22 • 5528 переглядiв

Контекст

У Сербії правоохоронці та військові провели масштабну операцію через загрозу критичній газовій інфраструктурі в районі Каніжа. На місці виявили підозрілі предмети, ймовірно із вибухівкою.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сербська влада виявила "диверсійну операцію" у Воєводині у Сербії, і пов'язав її з Україною, яка, за його словами, "роками працювала над тим, щоб відрізати Європу від російських енергоносіїв" та становила "пряму загрозу для Угорщини", хоча офіційно не звинуватив Київ.

Згодом високопоставлене військове керівництво Сербії заявило, що Україна не стоїть за інцидентом з вибухівкою поблизу газопроводу з Угорщиною.

Орбан використав дезінформацію, щоб зробити Україну цапом-відбувайлом у своїй виборчій кампанії - ЗМІ06.04.26, 16:10 • 3908 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Енергетика
Сербія
Європа
Угорщина
Україна
Віктор Орбан