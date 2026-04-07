ЦПД: за провокацією з вибухівкою біля газопроводу в Сербії може стояти росія

За інцидентом із вибухівкою поблизу газопроводу в Сербії може стояти росія. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Він нагадав, що директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч заявив, що Україна не стоїть за інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу "Турецький потік", який з’єднує Сербію з Угорщиною, тим самим заперечивши натяки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на причетність Києва.

Важливо зазначити, що росіяни доволі давно використовують Балкани для агентурної роботи, фінансують парамілітарні організації в різних країнах, а в деяких навіть функціонують тренувальні табори, в яких навчають як протестній активності, так і боям в міській забудові. Також росіяни вербують людей на війну в Україні