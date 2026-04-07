ЦПД: за провокацією з вибухівкою біля газопроводу в Сербії може стояти росія
Київ • УНН
Андрій Коваленко заявив про ймовірну причетність рф до інциденту на Турецькому потоці. Сербська розвідка спростувала звинувачення Орбана проти України.
За інцидентом із вибухівкою поблизу газопроводу в Сербії може стояти росія. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
Деталі
Він нагадав, що директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч заявив, що Україна не стоїть за інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу "Турецький потік", який з’єднує Сербію з Угорщиною, тим самим заперечивши натяки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на причетність Києва.
Важливо зазначити, що росіяни доволі давно використовують Балкани для агентурної роботи, фінансують парамілітарні організації в різних країнах, а в деяких навіть функціонують тренувальні табори, в яких навчають як протестній активності, так і боям в міській забудові. Також росіяни вербують людей на війну в Україні
За його словами, "відповідно, легко здогадатися, кому могла бути вигідна ця провокація".
Контекст
У Сербії правоохоронці та військові провели масштабну операцію через загрозу критичній газовій інфраструктурі в районі Каніжа. На місці виявили підозрілі предмети, ймовірно із вибухівкою.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сербська влада виявила "диверсійну операцію" у Воєводині у Сербії, і пов'язав її з Україною, яка, за його словами, "роками працювала над тим, щоб відрізати Європу від російських енергоносіїв" та становила "пряму загрозу для Угорщини", хоча офіційно не звинуватив Київ.
Згодом високопоставлене військове керівництво Сербії заявило, що Україна не стоїть за інцидентом з вибухівкою поблизу газопроводу з Угорщиною.
