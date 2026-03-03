Цены на топливо в Украине выросли на 5%, дальнейший рост маловероятен - аналитик

Цены на топливо в Украине, зависящей от импорта, за последние два дня выросли примерно на 5% на фоне новостей о проблемах с поставками нефти из Персидского залива, но вряд ли продолжат расти, заявил во вторник ведущий аналитик консалтинговой компании A-95 Сергей Куюн агентству Reuters, пишет УНН.

Детали

Пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, соединяющим крупнейших производителей нефти Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем.

"Трейдеры не были готовы, и повышение цен - это их попытка предотвратить возможный ажиотаж на топливо", - заявил Сергей Куюн.

По его словам, если спрос останется ограниченным, розничные цены вскоре вернутся к докризисному уровню.

А-95 сообщило в прошлом месяце, что Украина увеличила импорт бензина на 70% в январе по сравнению с январем 2025 года из-за нехватки внутреннего производства и роста спроса со стороны предприятий и населения, вынужденного использовать генераторы в условиях массовых отключений электроэнергии после российских атак на электростанции.

Цены на нефть продолжают расти - Brent превысила $80 за баррель