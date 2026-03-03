Ціни на пальне в Україні зросли на 5%, подальше зростання малоймовірне - аналітик

$43.230.13
Ексклюзив
12:11 • 1522 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 3366 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 12280 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 25427 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 88714 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 79968 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 57443 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 49938 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 42030 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 22346 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького СходуPhoto3 березня, 03:07 • 20523 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті06:54 • 24074 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 25059 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 24458 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 11025 перегляди
Публікації
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 25129 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 41585 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 88711 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 58276 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 65188 перегляди
УНН Lite
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 932 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 24166 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 31322 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 35047 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 34467 перегляди
Ціни на пальне в Україні зросли на 5%, подальше зростання малоймовірне - аналітик

Київ • УНН

 • 152 перегляди

В Україні ціни на пальне зросли на 5% через новини про проблеми з постачанням нафти з Перської затоки. Однак, за словами аналітика, зростання цін навряд чи продовжиться.

Ціни на пальне в Україні зросли на 5%, подальше зростання малоймовірне - аналітик

Ціни на пальне в Україні, що залежить від імпорту, за останні два дні зросли приблизно на 5% на тлі новин про проблеми з постачанням нафти з Перської затоки, але навряд чи продовжать зростати, заявив у вівторок провідний аналітик консалтингової компанії A-95  Сергій Куюн агентству Reuters, пише УНН.

Деталі

Протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти, що з'єднує найбільших виробників нафти Перської затоки, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем.

"Трейдери не були готові, і підвищення цін - це їхня спроба запобігти можливому ажіотажу на пальне", - заявив Сергій Куюн.

За його словами, якщо попит залишиться обмеженим, роздрібні ціни невдовзі повернуться до докризового рівня.

А-95 повідомило минулого місяця, що Україна збільшила імпорт бензину на 70% у січні порівняно з січнем 2025 року через нестачу внутрішнього виробництва та зростання попиту з боку підприємств і населення, вимушеного використовувати генератори в умовах масових відключень електроенергії після російських атак на електростанції.

Ціни на нафту продовжують зростати - Brent перевищила $80 за барель03.03.26, 10:32 • 3210 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
Аравійське море
Reuters
Ірак
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Україна
Іран