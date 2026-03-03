Ціни на пальне в Україні зросли на 5%, подальше зростання малоймовірне - аналітик
Київ • УНН
В Україні ціни на пальне зросли на 5% через новини про проблеми з постачанням нафти з Перської затоки. Однак, за словами аналітика, зростання цін навряд чи продовжиться.
Ціни на пальне в Україні, що залежить від імпорту, за останні два дні зросли приблизно на 5% на тлі новин про проблеми з постачанням нафти з Перської затоки, але навряд чи продовжать зростати, заявив у вівторок провідний аналітик консалтингової компанії A-95 Сергій Куюн агентству Reuters, пише УНН.
Деталі
Протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти, що з'єднує найбільших виробників нафти Перської затоки, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем.
"Трейдери не були готові, і підвищення цін - це їхня спроба запобігти можливому ажіотажу на пальне", - заявив Сергій Куюн.
За його словами, якщо попит залишиться обмеженим, роздрібні ціни невдовзі повернуться до докризового рівня.
А-95 повідомило минулого місяця, що Україна збільшила імпорт бензину на 70% у січні порівняно з січнем 2025 року через нестачу внутрішнього виробництва та зростання попиту з боку підприємств і населення, вимушеного використовувати генератори в умовах масових відключень електроенергії після російських атак на електростанції.
