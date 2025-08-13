$41.450.06
Три страны Европы готовы к санкциям против Ирана из-за ядерной программы - FT

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Франция, Германия и Великобритания предупредили ООН о готовности ввести санкции против Ирана. Это произойдет, если Иран не возобновит переговоры по ядерной программе до конца августа 2025 года.

Три страны Европы готовы к санкциям против Ирана из-за ядерной программы - FT

Франция, Германия и Великобритания сообщили ООН о готовности ввести санкции против Ирана, если тот не возобновит переговоры с международным сообществом по своей ядерной программе. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Министры иностранных дел трех стран направили письмо в ООН, в котором предупредили о возможности введения санкций, если Иран не примет соответствующих мер. Они добавили, что предложили Ирану продление срока, чтобы избежать автоматического введения санкций в конце этого месяца.

Мы четко дали понять, что если Иран не желает достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года или не воспользуется возможностью продления срока действия соглашения, мы готовы запустить механизм возобновления санкций

- говорится в заявлении глав МИД.

Данное заявление подписали министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми. Это произошло через два месяца после того, как США и Израиль нанесли удар по ядерным объектам в Иране.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Иран выразил готовность к переговорам с Соединенными Штатами Америки по новой ядерной сделке, но пока в непрямом формате.

До этого УНН сообщал, что США и страны Европы установили дедлайн для новой ядерной сделки с Ираном – конец августа. В случае недостижения соглашения будет запущен механизм "snapback", который вернет все санкции Совета Безопасности ООН.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Дэвид Лэмми
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Financial Times
Организация Объединенных Наций
Франция
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Иран