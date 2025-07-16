США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі
Київ • УНН
Держсекретар США та міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Великої Британії встановили кінець серпня як крайній термін для укладення ядерної угоди з Іраном. У разі недосягнення угоди буде запущено механізм "snapback", що поверне всі санкції Ради Безпеки ООН.
Державний секретар США, міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії домовилися встановити кінець серпня як фактичний крайній термін для укладення ядерної угоди з Іраном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Якщо дана угода не буде досягнута до кінця серпня, тоді буде запущений механізм "snapback". Це означає автоматичне повернення всіх санкцій Ради Безпеки ООН, що були зняті в рамках угоди з Іраном 2015 року.
Американські та європейські чиновники розглядають цей варіант в якості інструменту для тиску на Тегеран, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі. Водночас іранці стверджують, що немає жодних правових підстав для відновлення санкцій, і погрожують у відповідь вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що США і Іран не зуміли домовитися про час, дату і місце відновлення переговорів стосовно ядерної програми Тегерана, які зайшли в глухий кут.