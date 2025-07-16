США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі

Державний секретар США, міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії домовилися встановити кінець серпня як фактичний крайній термін для укладення ядерної угоди з Іраном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

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Якщо дана угода не буде досягнута до кінця серпня, тоді буде запущений механізм "snapback". Це означає автоматичне повернення всіх санкцій Ради Безпеки ООН, що були зняті в рамках угоди з Іраном 2015 року.

Американські та європейські чиновники розглядають цей варіант в якості інструменту для тиску на Тегеран, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі. Водночас іранці стверджують, що немає жодних правових підстав для відновлення санкцій, і погрожують у відповідь вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що США і Іран не зуміли домовитися про час, дату і місце відновлення переговорів стосовно ядерної програми Тегерана, які зайшли в глухий кут.