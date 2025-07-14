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Іран заявляє, що поки немає рішення про відновлення переговорів з США щодо ядерної програми

Київ • УНН

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Іран і США не змогли домовитися про час, дату та місце відновлення переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Іран не повернеться до переговорів без впевненості в їх ефективності, вимагаючи гарантій проти майбутніх атак.

Іран заявляє, що поки немає рішення про відновлення переговорів з США щодо ядерної програми

Іран і США не домовилися про час, дату і місце відновлення переговорів щодо ядерної програми Тегерана, що зайшли в глухий кут, заявив у понеділок речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Іран не повернеться до переговорів, "якщо не буде впевнений у їхній ефективності", заявив Есмаїл Багаї на телевізійній пресконференції.

Його заяви послідували за повідомленням іранського інформаційного агентства Fars, опублікованим минулими вихідними, про те, що президент Ірану Масуд Пезешкіан отримав легкі поранення ноги внаслідок ізраїльського удару 16 червня, через три дні після початку раптової кампанії, яка зірвала п'ять раундів переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

Атака була спрямована на входи та виходи будівлі на заході Тегерана, де президент зустрічався з главами судової системи та парламенту, повідомило Fars, додавши, що влада розслідує, чи ця операція була пов'язана з витоком даних розвідки.

На вихідних міністр закордонних справ Ірану та головний переговорник Аббас Арагчі заявив, що Ісламська Республіка прагне отримати гарантії проти майбутніх атак у разі поновлення переговорів, додавши, що країна отримала "певні запевнення".

Багаї також заявив у понеділок, що плани переговорів із Великою Британією, Францією та Німеччиною "розглядаються". Три країни, які підписали первинну ядерну угоду, від якої президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, вели паралельні переговори з Іраном напередодні військових ударів Ізраїлю минулого місяця.

Багаї додав, що росія та Китай висловили готовність зіграти свою роль у вирішенні ядерної суперечки Ірану, хоча й не розкрив додаткових подробиць. Він також повідомив, що продовжуються оцінки для визначення ступеня шкоди ядерному об'єкту країни у Фордо, по якому ударили США. Раніше іранські офіційні особи описували об'єкт як "серйозно ушкоджений".

Іран готовий до співпраці з МАГАТЕ після атак, але у "новій формі" - Spiegel13.07.25, 15:47 • 3842 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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