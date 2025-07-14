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Иран заявляет, что пока нет решения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

Иран и США не смогли договориться о времени, дате и месте возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана. Иран не вернется к переговорам без уверенности в их эффективности, требуя гарантий против будущих атак.

Иран заявляет, что пока нет решения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе

Иран и США не договорились о времени, дате и месте возобновления зашедших в тупик переговоров по ядерной программе Тегерана, заявил в понедельник спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Иран не вернется к переговорам, "если не будет уверен в их эффективности", заявил Эсмаил Багаи на телевизионной пресс-конференции.

Его заявления последовали за сообщением иранского информационного агентства Fars, опубликованным в минувшие выходные, о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан получил легкие ранения ноги в результате израильского удара 16 июня, через три дня после начала внезапной кампании, которая сорвала пять раундов переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Атака была направлена на входы и выходы здания на западе Тегерана, где президент встречался с главами судебной системы и парламента, сообщило Fars, добавив, что власти расследуют, была ли эта операция связана с утечкой данных разведки.

На выходных министр иностранных дел Ирана и главный переговорщик Аббас Арагчи заявил, что Исламская Республика стремится получить гарантии против будущих атак в случае возобновления переговоров, добавив, что страна получила "определенные заверения".

Багаи также заявил в понедельник, что планы переговоров с Великобританией, Францией и Германией "рассматриваются". Три страны, подписавшие первоначальное ядерное соглашение, от которого президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, вели параллельные переговоры с Ираном накануне военных ударов Израиля в прошлом месяце.

Багаи добавил, что россия и Китай выразили готовность сыграть свою роль в разрешении ядерного спора Ирана, хотя и не раскрыл дополнительных подробностей. Он также сообщил, что продолжаются оценки для определения степени ущерба ядерному объекту страны в Фордо, по которому ударили США. Ранее иранские официальные лица описывали объект как "серьезно поврежденный".

Иран готов сотрудничать с МАГАТЭ после атак, но в «новой форме» - Spiegel13.07.25, 15:47 • 3828 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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