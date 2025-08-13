$41.450.06
Три країни Європи готові до санкцій проти Ірану через ядерну програму - FT

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Франція, Німеччина та Велика Британія попередили ООН про готовність ввести санкції проти Ірану. Це станеться, якщо Іран не відновить переговори щодо ядерної програми до кінця серпня 2025 року.

Три країни Європи готові до санкцій проти Ірану через ядерну програму - FT

Франція, Німеччина та Велика Британія повідомили ООН про готовність санкції проти Ірану, якщо той не відновить переговори з міжнародним співтовариством щодо своєї ядерної програми. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Міністри закордонних справ трьох країн направили листа до ООН, в якому попередили про можливість введення санкцій, якщо Іран не вживе відповідних заходів. Вони додали, що запропонували Ірану продовження терміну, щоб уникнути автоматичного введення санкцій наприкінці цього місяця.

Ми чітко дали зрозуміти, що якщо Іран не бажає досягти дипломатичного вирішення до кінця серпня 2025 року або не скористається можливістю продовження терміну дії угоди, ми готові запустити механізм відновлення санкцій

- йдеться в заяві очільників МЗС.

Дану заяву підписали міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі. Це сталося через два місяці після того, як США та Ізраїль завдали удару по ядерних об'єктах в Ірані.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Іран висловив готовність до переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо нової ядерної угоди, але поки у непрямому форматі.

До того УНН повідомляв, що США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном – кінець серпня. У разі недосягнення угоди буде запущено механізм "snapback", що поверне всі санкції Ради Безпеки ООН.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Девід Леммі
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Financial Times
Організація Об'єднаних Націй
Франція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Іран