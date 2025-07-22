Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова

Іран висловив готовність до переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо нової ядерної угоди, але наразі лише у непрямому форматі. Про це в інтерв'ю Fox News повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Тегеран готовий до діалогу з американською стороною, якщо вона прагне знайти взаємовигідне рішення.

Ми готові вжити будь-яких заходів для зміцнення довіри, які необхідні для того, щоб довести, що ядерна програма Ірану є мирною і залишиться мирною назавжди, та що Іран ніколи не буде прагнути до створення ядерної зброї - сказав глава іранського МЗС.

При цьому він уточнив, що в обмін на поновлення переговорів, Тегеран очікує на скасування американських санкцій.

"Це гра, в якій виграють усі, і ми готові взяти в ній участь. Ми не можемо розпочати ці переговори у прямому форматі та все ще віддаємо перевагу непрямому діалогу", - резюмував Арагчі.

Нагадаємо

Іран, Велика Британія, Франція та Німеччина цього тижня можуть провести переговори щодо ядерної програми Тегерана. Три європейські країни заявили раніше, що нездатність відновити переговори призведе до повторного запровадження міжнародних санкцій проти Ірану.

США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі