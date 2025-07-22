Иран заявляет о готовности к ядерным переговорам с США, но есть условие
Киев • УНН
Иран выразил готовность к непрямым переговорам с США по новой ядерной сделке. Тегеран ожидает отмены американских санкций в обмен на диалог.
Иран выразил готовность к переговорам с Соединенными Штатами Америки по новому ядерному соглашению, но пока только в непрямом формате. Об этом в интервью Fox News сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, информирует УНН.
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По его словам, Тегеран готов к диалогу с американской стороной, если она стремится найти взаимовыгодное решение.
Мы готовы принять любые меры для укрепления доверия, которые необходимы для того, чтобы доказать, что ядерная программа Ирана является мирной и останется мирной навсегда, и что Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия
При этом он уточнил, что в обмен на возобновление переговоров, Тегеран ожидает отмены американских санкций.
"Это игра, в которой выигрывают все, и мы готовы принять в ней участие. Мы не можем начать эти переговоры в прямом формате и все еще предпочитаем непрямой диалог", - резюмировал Арагчи.
Напомним
Иран, Великобритания, Франция и Германия на этой неделе могут провести переговоры по ядерной программе Тегерана. Три европейские страны заявили ранее, что неспособность возобновить переговоры приведет к повторному введению международных санкций против Ирана.
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