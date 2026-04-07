Треть из 150 боев сосредоточилась на двух направлениях - карта от Генштаба

07:40 • 176 просмотра
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
07:07 • 3020 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
06:00 • 12976 просмотра
Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью
6 апреля, 18:21 • 23035 просмотра
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
6 апреля, 16:58 • 41286 просмотра
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
6 апреля, 15:34 • 30642 просмотра
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
6 апреля, 14:11 • 31659 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
6 апреля, 13:34 • 29619 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
6 апреля, 12:42 • 22646 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
6 апреля, 09:58 • 23214 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Графики отключений электроэнергии
В Сумской области трактор подорвался на сброшенной с вражеского дрона взрывчатке - двое раненых
Украина впервые опередила Россию по количеству запусков ударных дронов за месяц - ABC News
Иран представил план прекращения войны с США и Израилем - NYT
Оккупанты в Донецкой области создают реестр детей – жертв сексуального насилия и суицидов – ЦНС
Британия запретит Трампу использовать свои базы для ударов по Ирану
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
07:40 • 190 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
07:07 • 3050 просмотра
Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью
Как правильно обрезать виноград весной и осенью, чтобы получить щедрый урожай
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космоса
Треть из 150 боев сосредоточилась на двух направлениях - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 2230 просмотра

Генштаб зафиксировал 150 столкновений, из которых 50 атак пришлось на Покровское и Константиновское направления. Враг применил более 8 тысяч дронов и 242 КАБа.

Треть из 150 боев сосредоточилась на двух направлениях - карта от Генштаба

Треть из 150 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Константиновском, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 7 апреля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 150 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросив 242 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8625 дронов-камикадзе и совершил 3227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Орлы, Новоселовка, Отрадное, Писанки, Лесное, Просяная; на Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Долинка, Свобода, а также Малая Слободка на Сумщине.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 5 авиационных ударов с применением 13 КАБ, совершил 93 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Песчаного и в сторону Ковшаровки, Новоосинового, Петропавловки, Куриловки.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана, Ставков, Новосергиевки и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районах Приволья, Марково и в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Степановка, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Гришино и Муравка.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал 13 раз в районах населенных пунктов Ивановка, Мирное, Калиновское, Приволье, Вербовое, Злагода, Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Еленоконстантиновка, Чаривное и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

