Треть из 150 боев сосредоточилась на двух направлениях - карта от Генштаба

Треть из 150 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Константиновском, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 7 апреля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 150 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросив 242 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8625 дронов-камикадзе и совершил 3227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Орлы, Новоселовка, Отрадное, Писанки, Лесное, Просяная; на Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Долинка, Свобода, а также Малая Слободка на Сумщине.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 5 авиационных ударов с применением 13 КАБ, совершил 93 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Песчаного и в сторону Ковшаровки, Новоосинового, Петропавловки, Куриловки.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана, Ставков, Новосергиевки и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районах Приволья, Марково и в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Степановка, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Гришино и Муравка.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал 13 раз в районах населенных пунктов Ивановка, Мирное, Калиновское, Приволье, Вербовое, Злагода, Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Еленоконстантиновка, Чаривное и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

