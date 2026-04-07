ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 2000 беспилотников за сутки - Генштаб

За сутки 6 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 1945 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 135470 (+980) человек ликвидировано

танков ‒ 11841 (0)

боевых бронированных машин ‒ 24364 (+4)

артиллерийских систем ‒ 39562 (+65)

РСЗО ‒ 1722 (+3)

средства ПВО ‒ 1340 (+2)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 350 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 223341 (+1945)

крылатые ракеты ‒ 4517 (0)

корабли / катера ‒ 33 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 87862 (+248)

специальная техника ‒ 4115 (+3)

Данные уточняются.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Александровском направлении и уже восстановили контроль над 480 квадратными километрами территории и 12 населенными пунктами.

