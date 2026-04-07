6 апреля, 18:21
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
6 апреля, 16:58
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
6 апреля, 15:34
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
6 апреля, 14:11
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
6 апреля, 13:34
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
6 апреля, 12:42
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
6 апреля, 09:58
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения ЛуныVideo
6 апреля, 04:08
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Графики отключений электроэнергии
ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 2000 беспилотников за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Генштаб обновил данные о потерях врага по состоянию на 7 апреля. Кроме живой силы уничтожено 65 артсистем, 248 единиц автотехники и 1945 вражеских БПЛА.

ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 2000 беспилотников за сутки - Генштаб

За сутки 6 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 1945 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 135470 (+980) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11841 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 24364 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 39562 (+65)
          • РСЗО ‒ 1722 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1340 (+2)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 350 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 223341 (+1945)
                    • крылатые ракеты ‒ 4517 (0)
                      • корабли / катера ‒ 33 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 87862 (+248)
                            • специальная техника ‒ 4115 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Александровском направлении и уже восстановили контроль над 480 квадратными километрами территории и 12 населенными пунктами.

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина