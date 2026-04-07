ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 2000 беспилотников за сутки - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб обновил данные о потерях врага по состоянию на 7 апреля. Кроме живой силы уничтожено 65 артсистем, 248 единиц автотехники и 1945 вражеских БПЛА.
За сутки 6 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 1945 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 135470 (+980) человек ликвидировано
- танков ‒ 11841 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 24364 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 39562 (+65)
- РСЗО ‒ 1722 (+3)
- средства ПВО ‒ 1340 (+2)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 350 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 223341 (+1945)
- крылатые ракеты ‒ 4517 (0)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 87862 (+248)
- специальная техника ‒ 4115 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Александровском направлении и уже восстановили контроль над 480 квадратными километрами территории и 12 населенными пунктами.
