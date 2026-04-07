ЗСУ відмінусували майже 1000 окупантів та 2000 безпілотників за добу - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб оновив дані про втрати ворога станом на 7 квітня. Окрім живої сили знищено 65 артсистем, 248 одиниць автотехніки та 1945 ворожих БпЛА.
За добу 6 квітня російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 1945 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 135470 (+980) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11841 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 24364 (+4)
- артилерійських систем ‒ 39562 (+65)
- РСЗВ ‒ 1722 (+3)
- засоби ППО ‒ 1340 (+2)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 350 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 223341 (+1945)
- крилаті ракети ‒ 4517 (0)
- кораблі / катери ‒ 33 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 87862 (+248)
- спеціальна техніка ‒ 4115 (+3)
Дані уточнюються.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку та вже відновили контроль над 480 квадратними кілометрами території і 12 населеними пунктами.
