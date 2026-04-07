ЗСУ відмінусували майже 1000 окупантів та 2000 безпілотників за добу - Генштаб

6 квітня, 18:21 • 15893 перегляди
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
Ексклюзив
6 квітня, 16:58 • 35413 перегляди
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
6 квітня, 15:34 • 25901 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Ексклюзив
6 квітня, 14:11 • 27661 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
6 квітня, 13:34 • 27459 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42 • 21173 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 22673 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23 • 27736 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 29978 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 32905 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
У рф масштабний збій у роботі інтернету, не працюють банки та держпослуги6 квітня, 19:38 • 14753 перегляди
У канадській провінції Альберта зібрали підписи для референдуму про незалежністьPhoto6 квітня, 20:28 • 8994 перегляди
Дрони атакували завод "Міндобрива" у воронезькій області рфVideo6 квітня, 21:29 • 12849 перегляди
Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT23:42 • 7308 перегляди
Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНСPhoto00:19 • 8366 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 21577 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 32595 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 41816 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 128869 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 128164 перегляди
Netflix випустив ігровий додаток Playground для дітей до восьми років00:55 • 3422 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 6 квітня, 17:48 • 13228 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 23841 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 38120 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 49742 перегляди
ЗСУ відмінусували майже 1000 окупантів та 2000 безпілотників за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Генштаб оновив дані про втрати ворога станом на 7 квітня. Окрім живої сили знищено 65 артсистем, 248 одиниць автотехніки та 1945 ворожих БпЛА.

За добу 6 квітня російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 1945 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 135470 (+980) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11841 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 24364 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 39562 (+65)
          • РСЗВ ‒ 1722 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1340 (+2)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 350 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 223341 (+1945)
                    • крилаті ракети ‒ 4517 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 33 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 87862 (+248)
                            • спеціальна техніка ‒ 4115 (+3)

                              Дані уточнюються.

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку та вже відновили контроль над 480 квадратними кілометрами території і 12 населеними пунктами.

                              Сирський заявив, що втрати армії рф кілька місяців поспіль перевищують поповнення04.04.26, 23:59 • 6950 переглядiв

