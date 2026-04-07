ЗСУ відмінусували майже 1000 окупантів та 2000 безпілотників за добу - Генштаб

За добу 6 квітня російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 1945 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 135470 (+980) осіб ліквідовано

танків ‒ 11841 (0)

бойових броньованих машин ‒ 24364 (+4)

артилерійських систем ‒ 39562 (+65)

РСЗВ ‒ 1722 (+3)

засоби ППО ‒ 1340 (+2)

літаків ‒ 435 (0)

гелікоптерів ‒ 350 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 223341 (+1945)

крилаті ракети ‒ 4517 (0)

кораблі / катери ‒ 33 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 87862 (+248)

спеціальна техніка ‒ 4115 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку та вже відновили контроль над 480 квадратними кілометрами території і 12 населеними пунктами.

Сирський заявив, що втрати армії рф кілька місяців поспіль перевищують поповнення