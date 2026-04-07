Третина з 150 боїв зосередилася на двох напрямках - карта від Генштабу

Третина зі 150 боїв на фронті минулої доби сталася на двох напрямках - Покровському та Костянтинівському, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8625 дронів–камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Орли, Новоселівка, Відрадне, Писанці, Лісне, Просяна; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Долинка, Свобода, а також Мала Слобідка на Сумщині.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 93 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці та в бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Піщаного та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Ставків, Новосергіївки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Гришине та Муравка.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 13 разів у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка, Чарівне та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

