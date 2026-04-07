Третина з 150 боїв зосередилася на двох напрямках - карта від Генштабу

Піст без шкоди - як скласти збалансований раціон і уникнути дефіцитів
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
На Сумщині трактор підірвався на скинутій з ворожого дрона вибухівці - двоє поранених
Україна вперше випередила росію за кількістю запусків ударних дронів за місяць - ABC News
Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT
Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНС
Британія заборонить Трампу використовувати свої бази для ударів по Ірану
Піст без шкоди - як скласти збалансований раціон і уникнути дефіцитів
Ексклюзив
07:40 • 296 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
07:07 • 3300 перегляди
Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожай
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю?
Netflix випустив ігровий додаток Playground для дітей до восьми років
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосу
Третина з 150 боїв зосередилася на двох напрямках - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 2236 перегляди

Генштаб зафіксував 150 зіткнень, з яких 50 атак припало на Покровський та Костянтинівський напрямки. Ворог застосував понад 8 тисяч дронів та 242 КАБи.

Третина з 150 боїв зосередилася на двох напрямках - карта від Генштабу

Третина зі 150 боїв на фронті минулої доби сталася на двох напрямках - Покровському та Костянтинівському, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8625 дронів–камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Орли, Новоселівка, Відрадне, Писанці, Лісне, Просяна; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Долинка, Свобода, а також Мала Слобідка на Сумщині.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 93 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці та в бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Піщаного та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Ставків, Новосергіївки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Гришине та Муравка.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 13 разів у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка, Чарівне та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ відмінусували майже 1000 окупантів та 2000 безпілотників за добу - Генштаб07.04.26, 07:44 • 2568 переглядiв

Юлія Шрамко

