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Стамбул стал самым посещаемым городом мира в 2023 году

Стамбул стал самым посещаемым городом мира в 2023 году

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 05:20  •  25575 просмотра

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По данным Euromonitor International, Стамбул стал самым посещаемым городом в мире в 2023 году с более чем 20,2 миллионами посетителей, опередив Лондон и Дубай.

Турецкий город Стамбул стал самым посещаемым в мире  по итогам 2023 года. Об этом сообщает издание Time Out со ссылкой на свежие данные Euromonitor International, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Стамбул занял первое место в рейтинге самых посещаемых городов в 2023 году.

Экономическая и культурная столица Турции приняла 20,2 миллиона посетителей в 2023 году.

В 2024 году эта цифра будет только расти - недавно страна смягчила визовые требования для путешественников из США и Канады, отмечает издание.

Лондон занял второе место в рейтинге. Британский город посетили 18,8 миллиона иудеев, и учитывая то, что количество посетителей города восстановилось до допандемического уровня, это вряд ли шокирует.

Третья строчка в рейтинге самых посещаемых городов мира досталась Дубаю. в 2023 году крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах посетило 16,8 миллиона туристов.

На четвертом месте оказалась турецкая Анталия, а на пятом- французский Париж.

Венеция запрещает туристические группы более 25 человек31 декабрь 2023, 05:15 • 34886 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономикаКультураНовости Мира
dubaiДубай
kanadaКанада
parizhПариж
stambulСтамбул
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
londonЛондон
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