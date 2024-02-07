Стамбул стал самым посещаемым городом мира в 2023 году
Киев • УНН
По данным Euromonitor International, Стамбул стал самым посещаемым городом в мире в 2023 году с более чем 20,2 миллионами посетителей, опередив Лондон и Дубай.
Турецкий город Стамбул стал самым посещаемым в мире по итогам 2023 года. Об этом сообщает издание Time Out со ссылкой на свежие данные Euromonitor International, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Стамбул занял первое место в рейтинге самых посещаемых городов в 2023 году.
Экономическая и культурная столица Турции приняла 20,2 миллиона посетителей в 2023 году.
В 2024 году эта цифра будет только расти - недавно страна смягчила визовые требования для путешественников из США и Канады, отмечает издание.
Лондон занял второе место в рейтинге. Британский город посетили 18,8 миллиона иудеев, и учитывая то, что количество посетителей города восстановилось до допандемического уровня, это вряд ли шокирует.
Третья строчка в рейтинге самых посещаемых городов мира досталась Дубаю. в 2023 году крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах посетило 16,8 миллиона туристов.
На четвертом месте оказалась турецкая Анталия, а на пятом- французский Париж.
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Стамбул стал самым посещаемым городом мира в 2023 году
По данным Euromonitor International, Стамбул стал самым посещаемым городом в мире в 2023 году с более чем 20,2 миллионами посетителей, опередив Лондон и Дубай.
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