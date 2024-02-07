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Стамбул став найбільш відвідуваним містом світу у 2023 році

Стамбул став найбільш відвідуваним містом світу у 2023 році

Київ • УНН

 • 37230 перегляди

За даними Euromonitor International, Стамбул став найбільш відвідуваним містом у світі у 2023 році з понад 20,2 мільйонами відвідувачів, випередивши Лондон і Дубай.

Турецьке місто Стамбул стало найбільш відвідуваним в світі  за підсумками 2023 року. Про це повідомляє видання Time Out з посиланням на свіжі дані Euromonitor International, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Стамбул посів перше місце у рейтингу найбільш відвідуваних міст у 2023 році.

Економічна та культурна столиця Туреччини прийняла 20,2 мільйона відвідувачів у 2023 році.

В 2024 році ця цифра тільки зростатиме - нещодавно країна пом'якшила візові вимоги для мандрівників зі США та Канади, зазначає видання.

Лондон посів друге місце в рейтингу. Британське місто відвідали 18,8 мільйона юдей, і з огляду на те, що кількість відвідувачів міста відновилася до допандемічного рівня, це навряд чи шокує.

Третя сходинка в рейтингу найбільш відвідуваних міст світу дісталася Дубаю. у 2023 році найбільше місто в Об'єднаних Арабських Еміратах відвідало 16,8 мільйона туристів.

На четвертому місті опинилась турецька Анталія, а на п’ятому- французький Париж.

Венеція забороняє туристичні групи понад 25 осіб31.12.23, 07:15 • 35723 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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