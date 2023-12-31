Муниципалитет Венеции вводит ограничения на количество членов групп в сопровождении туристических гидов. Группы не смогут превышать 25 человек, то есть половину пассажиров туристического автобуса. Об этом пишет Venezia Today, передает УНН.

Детали

В борьбе с негативными последствиями массового туризма город Венеция запрещает туристические группы более 25 человек в сопровождении экскурсоводов. Такое решение принял городской совет на последнем заседании и сообщил накануне. Эта мера касается центра города и островов Мурано, Бурано и Торчелло. Также на экскурсиях по городу в будущем запретят использовать громкоговорители.

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Мероприятия вступают в силу в силу с 1 июня 2024 года. Это направлено на содействие устойчивому туризму и обеспечение защиты и безопасности города, сказала городской советник по вопросам безопасности Элизабетта Пеше.

Кроме того, мэр Венеции Луиджи Бруньяро подписал указ о защите общественной безопасности в новогоднюю ночь. С 31 декабря до 1 января 2024 года с 6:00 в магазинах, барах и открытых киосках запрещается продажа и подача напитков в стеклянных бутылках, закупоренных банках и пластиковых бутылках. Также на улице запрещено употреблять любые напитки.

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