В Грузии произошло землетрясение
Киев • УНН
В 53 км от Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. О разрушениях не сообщается.
Сегодня утром в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Об этом сообщают "Новости Грузия" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии, пишет УНН.
Детали
Как сообщает Наццентр сейсмического мониторинга страны, сегодня утром в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 08:58 по тбилисскому времени в 53 км от Тбилиси, в окрестностях Болниси (регион Квемо-Картли).
Гипоцентр землетрясения был на глубине 6 километров. Сообщений о повреждении зданий не поступало.
Напомним
Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на островах Тонга в 06:33:33.
В Грузии произошло землетрясение
В 53 км от Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. О разрушениях не сообщается.
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