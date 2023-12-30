Сегодня утром в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Об этом сообщают "Новости Грузия" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Наццентр сейсмического мониторинга страны, сегодня утром в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 08:58 по тбилисскому времени в 53 км от Тбилиси, в окрестностях Болниси (регион Квемо-Картли).

Гипоцентр землетрясения был на глубине 6 километров. Сообщений о повреждении зданий не поступало.

Напомним

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на островах Тонга в 06:33:33.