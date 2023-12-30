Во Французских Альпах лавина убила 54-летнюю британку и ее 22-летнего сына

Британская женщина и ее сын погибли во французских Альпах после схода лавины на горном хребта Монблан. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Сообщается, что они были частью группы, которая каталась далеко за пределами определенных склонов с инструктором, когда лавина шириной 400 метров сошла на высоте 2300 метров вблизи горнолыжного курорта Сен-Жерве-ле-Бен в Верхней Савойе в среду, 27 декабря.

По данным прокуратуры, 54-летняя женщина и ее 22-летний сын катались на лыжах с другими членами семьи.

Третий лыжник, инструктор, также был похоронен под лавиной, но на нем был лавинный детектор, и его быстро нашли. Отмечается, что он получил легкие телесные повреждения. Еще пять человек спаслись, в том числе муж и отец погибшей.

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Горная полиция сообщила, что открыто расследование для установления обстоятельств смерти. Имена пострадавших не называются.

Жан-Люк Бох, президент Ассоциации мэров горных станций горных станций, сказал, что не существует такого понятия, как безрисковое катание вне трасс.