11 альпинистов погибли во время извержения вулкана в Индонезии

Одиннадцать альпинистов были найдены мертвыми в Индонезии в понедельник после извержения вулкана Марапи на выходных. Об этом сообщил местный чиновник, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Еще трое туристов выжили, их нашли вместе с телами погибших 11 альпинистов.

Вулкан высотой 2891 метр выбросился в воскресенье, выбросив пепел в воздух на высоту 3 км. Власти подняли уровень тревоги до второго наивысшего уровня и запретили жителям приближаться к кратеру на ближе 3 км.

На видео видно, как огромное облако вулканического пепла широко распространилось по небу, а автомобили и дороги покрыты пеплом.

В понедельник произошло небольшое извержение, поэтому поиски были приостановлены.

Слишком опасно, если мы сейчас продолжим поискидобавил гид. добавил гид.

Ранее в понедельник из этого района было эвакуировано 49 альпинистов, многие из них лечились от ожогов, сказал он.

По данным вулканологического агентства, Индонезия расположена на так называемом "Огненном кольце" Тихого океана и имеет 127 действующих вулканов.

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