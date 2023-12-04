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11-alpinistov-pogibli-vo-vremya-izverzheniya-vulkana-v-indonezii

11 альпинистов погибли во время извержения вулкана в Индонезии

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 04:00  •  14294 просмотра

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Одиннадцать альпинистов погибли в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, а трое уцелевших были найдены рядом с телами погибших. Власти объявили тревогу и установили 3-километровую зону отчуждения.

Одиннадцать альпинистов были найдены мертвыми в Индонезии в понедельник после извержения вулкана Марапи на выходных. Об этом сообщил местный чиновник, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Еще трое туристов выжили, их нашли вместе с телами погибших 11 альпинистов.

Вулкан высотой 2891 метр выбросился в воскресенье, выбросив пепел в воздух на высоту 3 км. Власти подняли уровень тревоги до второго наивысшего уровня и запретили жителям приближаться к кратеру на ближе 3 км.

На видео видно, как огромное облако вулканического пепла широко распространилось по небу, а автомобили и дороги покрыты пеплом.

В понедельник произошло небольшое извержение, поэтому поиски были приостановлены.

Слишком опасно, если мы сейчас продолжим поискидобавил гид.

добавил гид.

Ранее в понедельник из этого района было эвакуировано 49 альпинистов, многие из них лечились от ожогов, сказал он.

По данным вулканологического агентства, Индонезия расположена на так называемом "Огненном кольце" Тихого океана и имеет 127 действующих вулканов.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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11 альпинистов погибли во время извержения вулкана в Индонезии

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