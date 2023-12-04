11 альпинистов погибли во время извержения вулкана в Индонезии
Киев • УНН
Одиннадцать альпинистов погибли в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, а трое уцелевших были найдены рядом с телами погибших. Власти объявили тревогу и установили 3-километровую зону отчуждения.
Одиннадцать альпинистов были найдены мертвыми в Индонезии в понедельник после извержения вулкана Марапи на выходных. Об этом сообщил местный чиновник, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Еще трое туристов выжили, их нашли вместе с телами погибших 11 альпинистов.
Вулкан высотой 2891 метр выбросился в воскресенье, выбросив пепел в воздух на высоту 3 км. Власти подняли уровень тревоги до второго наивысшего уровня и запретили жителям приближаться к кратеру на ближе 3 км.
На видео видно, как огромное облако вулканического пепла широко распространилось по небу, а автомобили и дороги покрыты пеплом.
В понедельник произошло небольшое извержение, поэтому поиски были приостановлены.
Слишком опасно, если мы сейчас продолжим поискидобавил гид.
Ранее в понедельник из этого района было эвакуировано 49 альпинистов, многие из них лечились от ожогов, сказал он.
По данным вулканологического агентства, Индонезия расположена на так называемом "Огненном кольце" Тихого океана и имеет 127 действующих вулканов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столб дыма до 3 км: в Индонезии началось извержение вулкана Марапи
11 альпинистов погибли во время извержения вулкана в Индонезии
Одиннадцать альпинистов погибли в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, а трое уцелевших были найдены рядом с телами погибших. Власти объявили тревогу и установили 3-километровую зону отчуждения.
На пляжах Гоа создали зоны с запретом селфи
На пляжах Гоа создают зоны для селфи и безопасные зоны для купания, чтобы повысить безопасность из-за наплыва туристов, а специальное агентство следит за соблюдением условий.
Тысячи активистов против климатических изменений провели марш протеста в Брюсселе
Тысячи людей прошли маршем в Брюсселе, требуя срочных действий против изменения климата после завершения COP28, критикуя европейские усилия как недостаточные.
Биткоин взлетел до $40 000
Цена биткоина достигла $40 000 впервые с мая 2022 года на фоне подъема криптовалютного рынка, вызванного ослаблением инфляционных ожиданий в США и ростом интереса со стороны институциональных инвесторов.
Мексиканка погибла в результате нападения акулы на побережье Тихого океана
Мексиканка умерла от потери крови после того, как акула укусила ее за ногу, когда она плавала возле плавучей детской площадки у побережья в Мелаке; власти закрыли близлежащие пляжи в качестве меры предосторожности.
Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря
Неуловимый космический самолет X-37B американских военных отложил свой следующий запуск на три дня. Судя по ракете, на которой он ездит, секретный космический корабль, вероятно, стартует дальше, чем когда-либо прежде.
Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на автомагистралях и обесточивание
Сильный снегопад на севере Англии заблокировал движение автомобилистов, что привело к хаосу на дорогах и обесточиванию более 2 500 домов. Аварийные приюты помогли застрявшим путешественникам; восстановление электроснабжения ожидается до конца воскресенья.
Украинские беженцы борются с решением остаться в ЕС или вернуться домой
Украинские беженцы в Европе стоят перед трудным выбором: вернуться домой или остаться в ЕС, причем некоторые страны, такие как Германия, принимают их на долгосрочную перспективу, несмотря на проблемы с трудоустройством.
Цена золота достигла рекордных $2135
Цены на золото достигли рекордной отметки $2 135,39 за унцию на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и конфликта в секторе Газа, что повысило его привлекательность как надежного хранилища.
8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе
Восемь человек, в том числе двое солдат, которые были не при исполнении служебных обязанностей, погибли и 26 получили ранения в результате стрельбы в автобусе в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, причем нападавшие не установлены, и ни одна группировка не взяла на себя ответственность.