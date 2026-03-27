ССО поразили четыре стратегические цели врага на востоке Украины и базу в Крыму

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Спецназовцы уничтожили логистические хабы и пункты управления в Великой Новоселке. Также атакована база морских дронов в Севастополе и полигон врага.

Подразделения "Middle Strike" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с представителями движения сопротивления на оккупированных территориях ежедневно последовательно наносят успешные поражения российским оккупантам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО ВСУ.

Детали

Сразу четыре цели были поражены подразделениями Сил специальных операций в поселке Великая Новоселка (Донецкая область) и окрестностях.

Дроны ССО попали в:

  • логистический хаб одного из подразделений врага;
    • место сосредоточения личного состава;
      • пункт управления войсками;
        • пункт логистики.

          Успешные поражения привели к нарушению темпа боевых действий противника на направлении

          - сообщили спецназовцы.

          В то же время в Севастополе дроны ССО успешно достигли целей во время атаки по базе операторов российских морских безэкипажных катеров. Также вблизи села Новопетровка в Запорожской области Силы специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли огневое поражение общевойсковому российскому полигону "Восточный". По данным разведки, там размещались личный состав, техника и имущество противника.

          Напомним

          Силы обороны Украины поразили российский РЛС-комплекс "Валдай" в Крыму и пункты управления. Также уничтожены склады боеприпасов и техники на оккупированных территориях. Результаты атаки подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

