Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "валдай" у Криму, пунктів управління та складів ворога

Київ • УНН

 • 2074 перегляди

Сили оборони уразили російський РЛС комплекс Валдай у Криму та пункти управління. Також знищено склади боєприпасів і техніки на окупованих територіях.

Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "валдай" у Криму, пунктів управління та складів ворога
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційного комплексу "Валдай", пунктів управління та складів противника, пише УНН.

У ніч на 27 березня Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, цікавим є те, що комплекс має виявляти та протидіяти малорозмірним БПЛА.

Також, у Євпаторії на ТОТ АР Крим, уражено наземну станцію управління БпЛА "Форпост"

- зазначили у Генштабі.

"Крім того, українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області. Уражено і склад боєприпасів противника в районі Мангуша на ТОТ Донецької області. Окрім цього, українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області)", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Також, за даними Генштабу, "завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області".

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

"Сили оборони України продовжують вживати системних заходів щодо зниження бойового потенціалу противника. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

