"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "валдай" в Крыму, пунктов управления и складов противника

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Силы обороны поразили российский РЛС комплекс Валдай в Крыму и пункты управления. Также уничтожены склады боеприпасов и техники на оккупированных территориях.

Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "валдай" в Крыму, пунктов управления и складов противника
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационного комплекса "Валдай", пунктов управления и складов противника, пишет УНН.

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины поразили российский радиолокационный комплекс "Валдай" в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым

- сообщили в Генштабе.

Как указано, интересным является то, что комплекс должен выявлять и противодействовать малоразмерным БПЛА.

Также, в Евпатории на ВОТ АР Крым, поражена наземная станция управления БпЛА "Форпост"

- отметили в Генштабе.

"Кроме того, украинские воины били по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области. Поражен и склад боеприпасов противника в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области. Кроме этого, украинские силы поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области)", - говорится в сообщении Генштаба.

Также, по данным Генштаба, "нанесено поражение району сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области".

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают принимать системные меры по снижению боевого потенциала противника. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

