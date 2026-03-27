Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "валдай" в Крыму, пунктов управления и складов противника
Киев • УНН
Силы обороны поразили российский РЛС комплекс Валдай в Крыму и пункты управления. Также уничтожены склады боеприпасов и техники на оккупированных территориях.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационного комплекса "Валдай", пунктов управления и складов противника, пишет УНН.
В ночь на 27 марта Силы обороны Украины поразили российский радиолокационный комплекс "Валдай" в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым
Как указано, интересным является то, что комплекс должен выявлять и противодействовать малоразмерным БПЛА.
Также, в Евпатории на ВОТ АР Крым, поражена наземная станция управления БпЛА "Форпост"
"Кроме того, украинские воины били по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области. Поражен и склад боеприпасов противника в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области. Кроме этого, украинские силы поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области)", - говорится в сообщении Генштаба.
Также, по данным Генштаба, "нанесено поражение району сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области".
Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
"Силы обороны Украины продолжают принимать системные меры по снижению боевого потенциала противника. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
ГУР подтвердило поражение в Крыму новейшей РЛС "Валдай" и двух десантных катеров врага18.03.26, 12:39 • 3990 просмотров