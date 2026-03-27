Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
ССО уразили чотири стратегічні цілі ворога на сході України та базу в Криму

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Спецпризначенці знищили логістичні хаби та пункти управління у Великій Новосілці. Також атаковано базу морських дронів у Севастополі та полігон ворога.

Підрозділи "Middle Strike" Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з представниками руху опору на окупованих територіях щодня послідовно наносять успішні ураження російським окупантам. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО ЗСУ.

Деталі

Одразу чотири цілі були уражені підрозділами Сил спеціальних операцій у селищі Велика Новосілка (Донецька область) і околицях.

Дрони ССО поцілили у:

  • логістичний хаб одного з підрозділів ворога;
    • місце зосередження особового складу;
      • пункт управління військами;
        • пункт логістики.

          Успішні ураження призвели до порушення темпу бойових дій противника на напрямку

          - повідомили спецпризначенці.

          Водночас у Севастополі дрони ССО успішно досягли цілей під час атаки по базі операторів російських морських безекіпажних катерів. Також поблизу села Новопетрівка у Запорізькій області Сили спеціальних операцій Збройних сил України нанесли вогневе ураження загальновійськовому російському полігону "Восточний". За даними розвідки, там розміщувались особовий склад, техніка і майно противника.

          Сили оборони України вразили російський РЛС-комплекс "Валдай" у Криму та пункти управління. Також знищено склади боєприпасів і техніки на окупованих територіях. Результати атаки підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

