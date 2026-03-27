ССО уразили чотири стратегічні цілі ворога на сході України та базу в Криму
Київ • УНН
Спецпризначенці знищили логістичні хаби та пункти управління у Великій Новосілці. Також атаковано базу морських дронів у Севастополі та полігон ворога.
Підрозділи "Middle Strike" Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з представниками руху опору на окупованих територіях щодня послідовно наносять успішні ураження російським окупантам. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО ЗСУ.
Деталі
Одразу чотири цілі були уражені підрозділами Сил спеціальних операцій у селищі Велика Новосілка (Донецька область) і околицях.
Дрони ССО поцілили у:
- логістичний хаб одного з підрозділів ворога;
- місце зосередження особового складу;
- пункт управління військами;
- пункт логістики.
Успішні ураження призвели до порушення темпу бойових дій противника на напрямку
Водночас у Севастополі дрони ССО успішно досягли цілей під час атаки по базі операторів російських морських безекіпажних катерів. Також поблизу села Новопетрівка у Запорізькій області Сили спеціальних операцій Збройних сил України нанесли вогневе ураження загальновійськовому російському полігону "Восточний". За даними розвідки, там розміщувались особовий склад, техніка і майно противника.
Нагадаємо
Сили оборони України вразили російський РЛС-комплекс "Валдай" у Криму та пункти управління. Також знищено склади боєприпасів і техніки на окупованих територіях. Результати атаки підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.