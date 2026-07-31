США ввели новые санкции против сети, связанной с иранской авиакомпанией Mahan Air и КСИР

США ввели новый пакет санкций против шести физических и юридических лиц в Китае, Индии, России и Иране, которые, по данным Вашингтона, поддерживают деятельность иранской авиакомпании Mahan Air и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило Министерство финансов США, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что Mahan Air, несмотря на статус гражданского авиаперевозчика, используется для транспортировки оружия, военной техники и оперативников КСИР, а также поддерживает логистику иранских военных программ.

Те, кто предоставляет финансовые услуги, логистику или коммерческую поддержку Корпусу стражей исламской революции или авиакомпании Mahan Air, помогают поддерживать террористическую деятельность – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Под санкции попали компании из четырех стран

В санкционный список вошли китайские компании Shanghai Wings International Logistics и Shanghai Elite International Travel, их руководитель Тан Синь, индийская Skiez Travels and Logistics, российская Air Cargo Pro, а также иранская компания DadeNegar.

США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку американской базы в Иордании

По данным Минфина США, первые пять фигурантов предоставляли Mahan Air логистическую, коммерческую и агентскую поддержку, тогда как DadeNegar использовалась как подставная компания КСИР для поддержки военных операций, в частности сбора информации об американских и израильских объектах.

В Минфине подчеркнули, что все активы лиц и компаний, находящихся под юрисдикцией США, будут заблокированы, а американским гражданам и компаниям запрещено осуществлять с ними любые операции. Кроме того, санкции могут распространиться и на иностранные финансовые учреждения, которые будут сотрудничать с подсанкционными лицами.

США ввели санкции против иранских фирм, обвиняемых в поддержке рэкета в Ормузском проливе - СМИ