США ввели новые санкции против сети, связанной с иранской авиакомпанией Mahan Air и КСИР
Киев • УНН
США ввели санкции против шести лиц и компаний из Китая, Индии, России и Ирана за поддержку Mahan Air и КСИР. Подсанкционные лица предоставляли логистическую и коммерческую помощь, а также использовались для военных операций.
США ввели новый пакет санкций против шести физических и юридических лиц в Китае, Индии, России и Иране, которые, по данным Вашингтона, поддерживают деятельность иранской авиакомпании Mahan Air и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило Министерство финансов США, пишет УНН.
Детали
В ведомстве отметили, что Mahan Air, несмотря на статус гражданского авиаперевозчика, используется для транспортировки оружия, военной техники и оперативников КСИР, а также поддерживает логистику иранских военных программ.
Те, кто предоставляет финансовые услуги, логистику или коммерческую поддержку Корпусу стражей исламской революции или авиакомпании Mahan Air, помогают поддерживать террористическую деятельность
Под санкции попали компании из четырех стран
В санкционный список вошли китайские компании Shanghai Wings International Logistics и Shanghai Elite International Travel, их руководитель Тан Синь, индийская Skiez Travels and Logistics, российская Air Cargo Pro, а также иранская компания DadeNegar.
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По данным Минфина США, первые пять фигурантов предоставляли Mahan Air логистическую, коммерческую и агентскую поддержку, тогда как DadeNegar использовалась как подставная компания КСИР для поддержки военных операций, в частности сбора информации об американских и израильских объектах.
В Минфине подчеркнули, что все активы лиц и компаний, находящихся под юрисдикцией США, будут заблокированы, а американским гражданам и компаниям запрещено осуществлять с ними любые операции. Кроме того, санкции могут распространиться и на иностранные финансовые учреждения, которые будут сотрудничать с подсанкционными лицами.
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