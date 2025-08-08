США все еще работают над местом встречи Трампа-путина-Зеленского, есть несколько вариантов - СМИ

Вашингтон все еще работает над местом встречи президента США Дональда Трампа, главы кремля владимира путина, Президента Украины Владимира Зеленского, рассматриваются в том числе ОАЭ и Рим, со ссылкой на источники сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в X, пишет УНН.

Напомним

По сообщениям, встреча Трампа и путина может состояться в следующий понедельник, Рим рассматривается как место проведения. Это была бы первая встреча Трампа и путина после возвращения Трампа на пост.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очень велика вероятность трехсторонней встречи с участием Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

СМИ также сообщали, что Трамп намерен лично встретиться с путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого - с путиным и Зеленским.

В кремле впоследствии заявили о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни.

А сам Зеленский сообщил, что обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.

путин заявил, что его встреча с Зеленским вполне возможна, но "для этого должны быть созданы условия". Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.