США все еще работают над местом встречи Трампа-путина-Зеленского, есть несколько вариантов - СМИ
Киев • УНН
США активно ищут место для встречи Дональда Трампа, Владимира путина и Владимира Зеленского. Среди возможных вариантов рассматриваются ОАЭ, Рим и Венгрия.
Вашингтон все еще работает над местом встречи президента США Дональда Трампа, главы кремля владимира путина, Президента Украины Владимира Зеленского, рассматриваются в том числе ОАЭ и Рим, со ссылкой на источники сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в X, пишет УНН.
США все еще работают над местом встречи Трампа/путина/Зеленского, но ОАЭ и Рим, Италия, являются возможными вариантами, сообщили источники CBS News. Венгрия - еще одно потенциальное место, как мне сказали. Решение еще не принято
Напомним
По сообщениям, встреча Трампа и путина может состояться в следующий понедельник, Рим рассматривается как место проведения. Это была бы первая встреча Трампа и путина после возвращения Трампа на пост.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очень велика вероятность трехсторонней встречи с участием Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.
СМИ также сообщали, что Трамп намерен лично встретиться с путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого - с путиным и Зеленским.
В кремле впоследствии заявили о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни.
А сам Зеленский сообщил, что обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.
путин заявил, что его встреча с Зеленским вполне возможна, но "для этого должны быть созданы условия". Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.