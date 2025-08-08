США все ще працюють над місцем зустрічі Трампа-путіна-Зеленського, є декілька варіантів - ЗМІ
Київ • УНН
США активно шукають місце для зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Серед можливих варіантів розглядаються ОАЕ, Рим та Угорщина.
Вашингтон все ще працює над місцем зустрічі президента США Дональда Трампа, глави кремля володимира путіна, Президента України Володимира Зеленського, розглядаються у тому числі ОАЕ та Рим, з посиланням на джерела повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у X, пише УНН.
США все ще працюють над місцем зустрічі Трампа/путіна/Зеленського, але ОАЕ та Рим, Італія, є можливими варіантами, повідомили джерела CBS News. Угорщина - ще одне потенційне місце, як мені сказали. Рішення ще не ухвалено
Нагадаємо
За повідомленнями, зустріч Трампа і путіна може відбутися наступного понеділка, Рим розглядається як місце проведення. Це була б перша зустріч Трампа і путіна після повернення Трампа на посаду.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що є дуже велика ймовірність тристоронньої зустрічі за участю Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.
ЗМІ також повідомляли, що Трамп має намір особисто зустрітися з путіним вже наступного тижня, і невдовзі після цього - з путіним та Зеленським.
У кремлі згодом заявили про погодження зустрічі путіна і Трампа найближчими днями.
А сам Зеленський повідомив, що обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній.
путін заявив, що його зустріч із Зеленським цілком можлива, але "для цього мають бути створені умови". Він також висловив зацікавленість у зустрічі з Трампом, яка, за його словами, була взаємною.