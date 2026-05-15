США нуждаются в НАТО для защиты от ядерного оружия рф - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у США слишком много ставок в Европе, чтобы выйти из оборонного альянса НАТО, и собственные стратегические интересы США будут определять продолжение их присутствия на континенте. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Через военные базы в Европе и благодаря тому, что все северные страны входят в блок, США получают «близость» к своей главной угрозе — российскому ядерному оружию, сказал Стубб на Бизнес-форуме Литвы и Финляндии в Вильнюсе в пятницу.

«Основная масса этого ядерного оружия расположена на Кольском полуострове и в Мурманске», — сказал он, добавив, что это всего в 100 километрах от границы Финляндии. «Они нацелены на Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес».

Комментарии Стубба появились на фоне того, что США внезапно отменили планы отправить около 4 000 военных в Польшу на этой неделе, сообщили осведомленные источники. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп заявил, что выведет по меньшей мере 5 000 военных из Германии, намекая на более широкое сокращение американского военного присутствия в Европе, которое составляет около 85 000 человек.

Трамп резко критиковал европейских членов НАТО за, по его мнению, недостаточные расходы на оборону, а также недавно — за отсутствие поддержки его удара по Ирану. Он также вступал в споры с Данией относительно контроля над Гренландией.

«Сейчас критический момент для НАТО», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа на той же конференции, призывая к единству союзников. «Мы должны сохранить эту организацию, потому что это лучшая военная организация с неизвестно каких времен — не со времен Второй мировой войны, а, возможно, еще с XIV века».

Стубб поддержал своего балтийского коллегу, сказав: «Есть разница между риторикой и реальностью».

