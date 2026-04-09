Трамп планирует вывод войск США из стран НАТО из-за отсутствия поддержки по вопросу Ирана - WSJ

8 апреля, 13:48 • 14302 просмотра
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
8 апреля, 12:51 • 32446 просмотра
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55 • 25227 просмотра
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00 • 28737 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
8 апреля, 08:49 • 21866 просмотра
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
8 апреля, 06:52 • 27412 просмотра
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
7 апреля, 22:47 • 35235 просмотра
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
7 апреля, 19:27 • 45950 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30 • 37265 просмотра
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
7 апреля, 14:48 • 35771 просмотра
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
3.4м/с
89%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Пит Хегсетх
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Дипломатка
The New York Times
Социальная сеть
Орлан-10

Трамп планирует вывод войск США из стран НАТО из-за отсутствия поддержки по вопросу Ирана - WSJ

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Администрация Трампа рассматривает передислокацию сил из стран, не поддержавших США и Израиль. План предусматривает закрытие баз в Германии или Испании.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению главы Белого дома, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей администрации Трампа, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что предложение предусматривает вывод американских войск из стран-членов Организации Североатлантического договора, которые считаются "не помогающими военным усилиям в Иране", и размещение их в странах, которые больше поддерживают военную кампанию США.

Это предложение будет далеко не таким, как недавние угрозы президента Трампа полностью вывести США из альянса, чего он по закону не может сделать без Конгресса

- говорится в статье.

Издание отмечает, что план также может предусматривать закрытие американской базы по крайней мере в одной из европейских стран - вероятно, в Испании или Германии.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин совсем не боится НАТО, поскольку Альянс является "бумажным тигром".

Недавние жалобы США на союзников по НАТО и угрозы выйти из альянса побуждают европейские страны искать альтернативные механизмы безопасности, заявил во вторник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в реальный выход США из НАТО после соответствующих угроз Дональда Трампа.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Владимир Путин
Израиль
НАТО
Дональд Трамп
Испания
Германия
Соединённые Штаты
Иран