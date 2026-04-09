Трамп планирует вывод войск США из стран НАТО из-за отсутствия поддержки по вопросу Ирана - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению главы Белого дома, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей администрации Трампа, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что предложение предусматривает вывод американских войск из стран-членов Организации Североатлантического договора, которые считаются "не помогающими военным усилиям в Иране", и размещение их в странах, которые больше поддерживают военную кампанию США.

Это предложение будет далеко не таким, как недавние угрозы президента Трампа полностью вывести США из альянса, чего он по закону не может сделать без Конгресса - говорится в статье.

Издание отмечает, что план также может предусматривать закрытие американской базы по крайней мере в одной из европейских стран - вероятно, в Испании или Германии.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин совсем не боится НАТО, поскольку Альянс является "бумажным тигром".

Недавние жалобы США на союзников по НАТО и угрозы выйти из альянса побуждают европейские страны искать альтернативные механизмы безопасности, заявил во вторник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в реальный выход США из НАТО после соответствующих угроз Дональда Трампа.

