У росії висміяли погрози Трампа вийти з НАТО
Київ • УНН
медведєв вважає неможливим вихід США з НАТО через опір Конгресу. Він назвав заяви Трампа шоуменством, але припустив скорочення підтримки Європи.
Заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв заявив, що не вірить у реальний вихід США з НАТО після відповідних погроз Дональда Трампа. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
За словами Медведєва, американська політична система та Конгрес не дозволять Трампу реалізувати такий сценарій.
Звичайно, ні Трамп, ні Америка не вийдуть з НАТО
Водночас медведєв припустив, що Вашингтон може піти на більш обмежені кроки – наприклад, скоротити військову присутність у Європі або зменшити підтримку союзників.
Заява пролунала на тлі нової хвилі занепокоєння в Європі після слів Трампа про те, що він "безумовно" розглядає можливість виходу США з Альянсу. Саме ця невизначеність, а не лише юридичний вихід, уже створює напругу всередині НАТО.
