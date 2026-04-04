В россии высмеяли угрозы Трампа выйти из НАТО
Медведев считает невозможным выход США из НАТО из-за сопротивления Конгресса. Он назвал заявления Трампа шоуменством, но предположил сокращение поддержки Европы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в реальный выход США из НАТО после соответствующих угроз Дональда Трампа. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
По словам Медведева, американская политическая система и Конгресс не позволят Трампу реализовать такой сценарий.
Конечно, ни Трамп, ни Америка не выйдут из НАТО
В то же время Медведев предположил, что Вашингтон может пойти на более ограниченные шаги – например, сократить военное присутствие в Европе или уменьшить поддержку союзников.
Заявление прозвучало на фоне новой волны беспокойства в Европе после слов Трампа о том, что он "безусловно" рассматривает возможность выхода США из Альянса. Именно эта неопределенность, а не только юридический выход, уже создает напряжение внутри НАТО.
