В россии высмеяли угрозы Трампа выйти из НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в реальный выход США из НАТО после соответствующих угроз Дональда Трампа. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам Медведева, американская политическая система и Конгресс не позволят Трампу реализовать такой сценарий.

Конечно, ни Трамп, ни Америка не выйдут из НАТО – заявил он, назвав риторику президента США "чистым шоуменством".

В то же время Медведев предположил, что Вашингтон может пойти на более ограниченные шаги – например, сократить военное присутствие в Европе или уменьшить поддержку союзников.

Заявление прозвучало на фоне новой волны беспокойства в Европе после слов Трампа о том, что он "безусловно" рассматривает возможность выхода США из Альянса. Именно эта неопределенность, а не только юридический выход, уже создает напряжение внутри НАТО.

