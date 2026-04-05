Трамп знову назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що путін не боїться Альянсу

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін зовсім не боїться НАТО, оскільки Альянс є "паперовим тигром". Про це повідомляє Yahoo , посилаючись на інтерв'ю ABC News, пише УНН.

Деталі

Під час бесіди з журналісткою Рейчел Скотт, Трамп сказав, що "випробовує НАТО" в Ормузькій протоці. Він стверджує, що його заклики допомогти розблокувати протоку були лише перевіркою для Альянсу, і що насправді йому допомога не потрібна.

"Я сказав: "Я був би радий, якби ви взяли участь". А вони відповіли: "Ну ми не можемо сказати". Я сказав: "О, нічого страшного". Я навіть не намагався його (Альянс - ред.) умовити. Напевно, вони подумали: "Він жахливий продавець". Тому що я всього лише сказав: "Я був би радий, якби ви взяли участь"", - заявив президент США.

Далі він знову наголосив, що його заклики були лише експериментом і додав, що НАТО - це "паперовий тигр", у якого немає нічого і якого путін не боїться.

"Я робив це як експеримент. Мені це було не потрібно, правда? Вони - паперовий тигр. Паперовий тигр. У них немає кораблів. У них нічого немає, і Путін їх абсолютно не боїться. Але я зробив це як експеримент", - резюмував глава Білого дому.

Нагадаємо

Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану щодо відкриття Ормузької протоки під загрозою руйнування інфраструктури. Він пригрозив знищенням мостів.