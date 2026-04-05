Трамп снова назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что путин не боится Альянса

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава кремля владимир путин совсем не боится НАТО, поскольку Альянс является "бумажным тигром". Об этом сообщает Yahoo , ссылаясь на интервью ABC News, пишет УНН.

Во время беседы с журналисткой Рэйчел Скотт, Трамп сказал, что "испытывает НАТО" в Ормузском проливе. Он утверждает, что его призывы помочь разблокировать пролив были лишь проверкой для Альянса, и что на самом деле ему помощь не нужна.

"Я сказал: "Я был бы рад, если бы вы приняли участие". А они ответили: "Ну мы не можем сказать". Я сказал: "О, ничего страшного". Я даже не пытался его (Альянс - ред.) уговорить. Наверное, они подумали: "Он ужасный продавец". Потому что я всего лишь сказал: "Я был бы рад, если бы вы приняли участие"", - заявил президент США.

Далее он снова подчеркнул, что его призывы были лишь экспериментом и добавил, что НАТО - это "бумажный тигр", у которого нет ничего и которого путин не боится.

"Я делал это как эксперимент. Мне это было не нужно, правда? Они - бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их абсолютно не боится. Но я сделал это как эксперимент", - резюмировал глава Белого дома.

Дональд Трамп выдвинул ультиматум Тегерану относительно открытия Ормузского пролива под угрозой разрушения инфраструктуры. Он пригрозил уничтожением мостов.