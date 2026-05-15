В Пентагоне удивлены решением Хегсета отменить отправку американских войск в Польшу — Politico
Пит Хегсет отменил плановую отправку четырех тысяч военных США в Польшу. Это решение стало неожиданностью для Пентагона и европейских союзников.
Внезапное решение министра обороны Пита Хегсета отменить переброску 4 тысяч американских военных в Польшу стало неожиданностью как для сотрудников Пентагона, так и для европейских союзников. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По словам трех представителей оборонного ведомства США, знакомых с ситуацией, доподлинно неизвестно, почему именно Хегсет отдал этот приказ.
Президент Дональд Трамп неоднократно выражал гнев и разочарование в отношении европейских союзников за то, что они не помогли в войне с Ираном, хотя Трамп назвал Польшу "образцовым союзником" за ее высокие расходы на оборону.
Это решение стало еще более неожиданным, поскольку войска и техника уже начали прибывать в Польшу.
"Мы понятия не имели, что это произойдет", — сказал один из американских чиновников. Он добавил, что европейские и американские чиновники провели последние 24 часа на телефоне, пытаясь понять это решение и выяснить, ждут ли их другие сюрпризы.
4 тысячи военнослужащих из Техаса готовились к отправке на давно запланированную девятимесячную ротацию в Польшу. Американские войска, дислоцированные на континенте, являются ключевым фактором сдерживания россии. Трамп настаивал, что Европа должна сама заботиться о себе, и его последний приказ свидетельствует о том, что президент серьезно настроен на сокращение американского присутствия на континенте.
На вопрос издания Белый дом не стал отвечать, а переадресовал его в Пентагон.
Напомним
Ранее СМИ сообщали, что армия США отменила развертывание 4000 солдат 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии в Польше. Техника и часть войск уже находились в пути.
