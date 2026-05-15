В Пентагоне удивлены решением Хегсета отменить отправку американских войск в Польшу — Politico

ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рф
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 года
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026
Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и Си
Ляшко ответил, консультировался ли Ермак по поводу его кандидатуры с астрологом
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом Италии
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и Си
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"
Что празднуют в Украине и мире 14 мая
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосовать
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн
В Пентагоне удивлены решением Хегсета отменить отправку американских войск в Польшу — Politico

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Пит Хегсет отменил плановую отправку четырех тысяч военных США в Польшу. Это решение стало неожиданностью для Пентагона и европейских союзников.

Внезапное решение министра обороны Пита Хегсета отменить переброску 4 тысяч американских военных в Польшу стало неожиданностью как для сотрудников Пентагона, так и для европейских союзников. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

По словам трех представителей оборонного ведомства США, знакомых с ситуацией, доподлинно неизвестно, почему именно Хегсет отдал этот приказ.

Президент Дональд Трамп неоднократно выражал гнев и разочарование в отношении европейских союзников за то, что они не помогли в войне с Ираном, хотя Трамп назвал Польшу "образцовым союзником" за ее высокие расходы на оборону.

Это решение стало еще более неожиданным, поскольку войска и техника уже начали прибывать в Польшу.

"Мы понятия не имели, что это произойдет", — сказал один из американских чиновников. Он добавил, что европейские и американские чиновники провели последние 24 часа на телефоне, пытаясь понять это решение и выяснить, ждут ли их другие сюрпризы.

4 тысячи военнослужащих из Техаса готовились к отправке на давно запланированную девятимесячную ротацию в Польшу. Американские войска, дислоцированные на континенте, являются ключевым фактором сдерживания россии. Трамп настаивал, что Европа должна сама заботиться о себе, и его последний приказ свидетельствует о том, что президент серьезно настроен на сокращение американского присутствия на континенте.

На вопрос издания Белый дом не стал отвечать, а переадресовал его в Пентагон.

Ранее СМИ сообщали, что армия США отменила развертывание 4000 солдат 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии в Польше. Техника и часть войск уже находились в пути.

Премьер Польши Туск предупредил о "продолжающемся распаде" НАТО

