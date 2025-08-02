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США и НАТО разрабатывают новый механизм поставок оружия Украине

Киев • УНН

 • 302 просмотра

США и европейские страны НАТО создают новый механизм для поставок военной помощи Украине за счет европейских членов Альянса. Украина будет формировать списки потребностей на 500 миллионов долларов, а союзники НАТО будут решать, кто оплатит или пожертвует позиции из списка.

США и НАТО разрабатывают новый механизм поставок оружия Украине

США и европейские страны НАТО разрабатывают новый механизм для поставок военной помощи Украине за счет средств европейских членов Альянса. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как сообщают источники, США, НАТО и Украина совместно работают над механизмом, который позволит поставлять Украине американское вооружение из так называемого Приоритетного списка потребностей Украины.

Украина будет формировать списки необходимого оружия траншами примерно по 500 миллионов долларов. Союзники по НАТО — под координацией Генсека НАТО Марка Рютте — будут решать, кто из них оплатит или пожертвует ту или иную позицию из списка.

По словам одного европейского чиновника, НАТО надеется таким образом обеспечить Украину оружием на 10 миллиардов долларов. Конкретные сроки реализации пока не разглашаются.

Это начальный этап, но цель амбициозна. Мы движемся в этом направлении и поддерживаем эту идею. Украине нужны такие объемы

- сказал европейский чиновник на условиях анонимности.

Как пояснил один американский чиновник, если страна-член НАТО решит передать Украине оружие, этот механизм позволит ей быстро пополнить свои запасы без длительной процедуры продажи оружия из США. Но за это нужно будет предварительно заплатить США - средства могут поступать на счет, который контролируется правительством США (например, в Министерстве финансов) или в специальный фонд. Структура еще окончательно не определена.

Также, по словам второго источника, страны НАТО смогут просто перечислять средства США, которые будут непосредственно отправлять оружие Украине. Платежи могут осуществляться через НАТО или непосредственно в Министерство обороны США.

Этот подход дополняет уже имеющийся механизм, по которому президент США может передавать оружие из запасов союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Это обновление трансатлантического сотрудничества происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который выразил раздражение из-за того, что москва продолжает агрессию против Украины. Трамп пригрозил ввести тарифы в отношении россии, если до 8 августа Кремль не предпримет шагов к прекращению войны.

НАТО отказалось комментировать ситуацию, а в Белом доме, Пентагоне и украинском посольстве в Вашингтоне на запросы Reuters не ответили.

Напомним

14 июля 2025 года Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению, чтобы помочь Украине в условиях российского наступления.

Глава Белого дома не оставляет надежды заключить соглашение и прекратить агрессивные военные действия россии в Украине. Недавно появилась информация, что в США прекращения войны россии в Украине ожидают до 8 августа. В частности об этом Соединенные Штаты сообщили в Совете Безопасности ООН в четверг, 31 июля.  

Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию31.07.25, 23:51 • 131478 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Марк Рютте
Пентагон
Белый дом
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина