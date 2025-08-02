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США і НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні

Київ • УНН

 • 8 перегляди

США та європейські країни НАТО створюють новий механізм для постачання військової допомоги Україні за кошти європейських членів Альянсу. Україна формуватиме списки потреб на 500 мільйонів доларів, а союзники НАТО вирішуватимуть, хто оплатить або пожертвує позиції зі списку.

США і НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні

США та європейські країни НАТО розробляють новий механізм для постачання військової допомоги Україні за кошти від європейських членів Альянсу. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела, США, НАТО та Україна спільно працюють над механізмом, який дозволить постачати Україні американське озброєння з так званого Пріоритетного списку потреб України.

Україна формуватиме списки необхідної зброї траншами приблизно по 500 мільйонів доларів. Союзники по НАТО - під координацією Генсека НАТО Марка Рютте — вирішуватимуть, хто з них оплатить або пожертвує ту чи іншу позицію зі списку.

За словами одного європейського посадовця, НАТО сподівається у такий спосіб забезпечити Україні зброї на 10 мільярдів доларів. Конкретні терміни реалізації поки не розголошуються.

Це початковий етап, але мета амбітна. Ми рухаємось у цьому напрямку і підтримуємо цю ідею. Україні потрібні такі обсяги

- сказав європейський чиновник на умовах анонімності.

Як пояснив один американський чиновник, якщо країна-член НАТО вирішить передати Україні зброю, цей механізм дозволить їй швидко поповнити свої запаси без тривалої процедури продажу зброї зі США. Але за це потрібно буде попередньо заплатити США - кошти можуть надходити на рахунок, який контролюється урядом США (наприклад, у Міністерстві фінансів) або в спеціальний фонд. Структура ще остаточно не визначена.

Також, за словами другого джерела, країни НАТО зможуть просто перераховувати кошти США, які безпосередньо надсилатимуть зброю Україні. Платежі можуть здійснюватися через НАТО або безпосередньо до Міністерства оборони США.

Цей підхід доповнює вже наявний механізм, за яким президент США може передавати зброю з запасів союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Це оновлення трансатлантичної співпраці відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який висловив роздратування через те, що москва продовжує агресію проти України. Трамп пригрозив запровадити тарифи щодо росії, якщо до 8 серпня Кремль не зробить кроків до припинення війни.

НАТО відмовилося коментувати ситуацію, а в Білому домі, Пентагоні та українському посольстві у Вашингтоні на запити Reuters не відповіли.

Нагадаємо

14 липня 2025 року Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння, щоб допомогти Україні в умовах російського наступу.

Глава Білого дому не залишає надії укласти угоду та припинити агресивні військові дії росії в Україні. Нещодавно з'явилась інформація, що у США припинення війни росії в Україні очікують до 8 серпня. Зокрема про це Сполучені Штати повідомили в Раді Безпеки ООН у четвер, 31 липня.  

Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію31.07.25, 23:51 • 131324 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Рада Безпеки ООН
Марк Рютте
Пентагон
Білий дім
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна